تكنولوجيا

موبايل لقطة! lava تطلق موبايل جديد بكاميرا ٥٠ ميجا بيكسل بسعر رخيص جدا!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 14 دقيقة
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استطاعت شركة لافا الهندية أن تكتسب ثقة الكثير من الناس من خلال إصداراتها الجيدة من العديد من الهواتف المحمولة وبأسعار تناسب محدودي الدخل والتي كان آخرها هاتف lava O2 ذات المميزات الرائعة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، بكاميرا ٥٠ ميجا بيكسل موبايل lava الجديد برخص التراب.

مواصفات هاتف lava O2

  • ولأن الكثير من الناس يبحث عن مواصفات ذلك الهاتف ذات الأسعار المناسبة، سوف نعرضها لكم فيما يلي.
نوع الهاتفهاتف ذكي
اسم الهاتفLava O2
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
نوع الشاشةIPS LCD
حجم الشاشة٦،٥ بوصة
معدل التحديث٩٠ ميجا هرتز
نوع المعالجUnisoc T616
عدد الرامات٨ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية١٢٨ جيجا بايت
سعة البطارية٥٠٠٠ ملي امبير
نسبة قوة الشحن١٨ وات
عدد الكاميراتاثنين
دقة الكاميرا الخلفية٥٠ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية٨ ميجا بيكسل
نظام التشغيلاندرويد ١٣
Lava O2
Lava O2

مميزات هاتف lava O2

بعد معرفة المواصفات الرائعة التي يتميز بها ذلك الهاتف سوف نعرض لكم أيضاً أهم وأبرز مميزات ذلك الهاتف، وهي كما يلي:

  • وأول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٥ بوصة تمكنك من الحصول على أفضل مستوى من الرؤية.
  • بالإضافة أيضاً إلى أنه يدعم معالج قوي ومعدل تحديث لا مثيل له يمكنك من سرعة تنقل كبيرة.
  • كما يدعم أيضاً ذلك الهاتف سماعات استريو تمنحك صوت نقي وواضح.
  • كذلك يدعم أيضاً كاميرا أمامية وخلفية ذات دقة عالية وجودة عالية أيضاً للحصول على صورة سيلفي أو صورة شخصية رائعة.
  • وليس ذلك فحسب بل هو يدعم أيضاً ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل أكبر الملفات والصور.
  • بالإضافة إلى جميع ما سبق فهو أيضا متوافرا بألوان عصرية وحديثة وشكل عصري وأنيق وشيك يناسب جميع الأذواق والاعمار.

سعر هاتف lava O2

  • أما عن سعر ذلك الهاتف ذات الإمكانيات السابقة فهو متاح بسعر ٤،٦٥٠ جنيه مصري في الأسواق المصرية.
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صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 14 دقيقة
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