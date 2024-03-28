موبايل لقطة! lava تطلق موبايل جديد بكاميرا ٥٠ ميجا بيكسل بسعر رخيص جدا!

استطاعت شركة لافا الهندية أن تكتسب ثقة الكثير من الناس من خلال إصداراتها الجيدة من العديد من الهواتف المحمولة وبأسعار تناسب محدودي الدخل والتي كان آخرها هاتف lava O2 ذات المميزات الرائعة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، بكاميرا ٥٠ ميجا بيكسل موبايل lava الجديد برخص التراب.

مواصفات هاتف lava O2

ولأن الكثير من الناس يبحث عن مواصفات ذلك الهاتف ذات الأسعار المناسبة، سوف نعرضها لكم فيما يلي.

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Lava O2 عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة ٦،٥ بوصة معدل التحديث ٩٠ ميجا هرتز نوع المعالج Unisoc T616 عدد الرامات ٨ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٢٨ جيجا بايت سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير نسبة قوة الشحن ١٨ وات عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٨ ميجا بيكسل نظام التشغيل اندرويد ١٣

مميزات هاتف lava O2

بعد معرفة المواصفات الرائعة التي يتميز بها ذلك الهاتف سوف نعرض لكم أيضاً أهم وأبرز مميزات ذلك الهاتف، وهي كما يلي:

وأول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٥ بوصة تمكنك من الحصول على أفضل مستوى من الرؤية.

بالإضافة أيضاً إلى أنه يدعم معالج قوي ومعدل تحديث لا مثيل له يمكنك من سرعة تنقل كبيرة.

كما يدعم أيضاً ذلك الهاتف سماعات استريو تمنحك صوت نقي وواضح.

كذلك يدعم أيضاً كاميرا أمامية وخلفية ذات دقة عالية وجودة عالية أيضاً للحصول على صورة سيلفي أو صورة شخصية رائعة.

وليس ذلك فحسب بل هو يدعم أيضاً ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل أكبر الملفات والصور.

بالإضافة إلى جميع ما سبق فهو أيضا متوافرا بألوان عصرية وحديثة وشكل عصري وأنيق وشيك يناسب جميع الأذواق والاعمار.

سعر هاتف lava O2