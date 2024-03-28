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خبر رسمي! إجازة عيد الفطر ٢٠٢٤ للقطاع الحكومي والقطاع الخاص في السعودية! كل ما تود معرفته عن موعد الإجازة وعدد أيامها
مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الفضيل وقدوم عيد الفطر المبارك بدأ الكثير يبحث ويتساءل عن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص والحكومي، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع رسميا إجازة عيد الفطر ٢٠٢٤ للقطاع الحكومي والقطاع الخاص في السعودية متى تبدأ وتنتهي؟
رسمياً إجازة عيد الفطر ٢٠٢٤ للقطاع الحكومي والقطاع الخاص في السعودية
سوف نعرض لكم الآن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر داخل المملكة العربية السعودية، وهي كما يلي:
- وقد كشف الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية تويتر عن ذلك.
- حيث كشفت عن آخر أيام العمل خلال هذا الشهر الفضيل وهو يوم الاثنين ٢٩ رمضان ١٤٤٥ه.
- على أن تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الثلاثاء الموافق ٩ من شهر أبريل ٢٠٢٤م.
- حيث كما هو معتاد كل عام أنه سوف يكون عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك أربعة أيام فقط.
- كما ينص أيضاً قانون العمل السعودي وفق المادة ٢٤ من مواد القانون والتي تنص على ضرورة تعويض العاملين بالمملكة سواء القطاع الخاص أو الحكومي في حالة توافق أحد أيام الإجازة بيوم عطلة رسمية.
- وبناء على ذلك سوف يكون أول يوم إجازة هو يوم الثلاثاء الموافق ٩ من أبريل لعام ٢٠٢٤م.
- وثاني أيام إجازة عيد الفطر هو الأربعاء الموافق ١٠ من شهر أبريل ٢٠٢٤م.
- وثالث أيام إجازة عيد الفطر هو يوم الخميس الموافق ١١ من شهر أبريل ٢٠٢٤م.
- ورابع أيام إجازة عيد الفطر هو يوم الجمعة الموافق ١٢ من شهر أبريل ٢٠٢٤م، وهو اليوم الثالث والأخير من أيام عيد الفطر المبارك.
- بناء على ما سبق أن إجازة عيد الفطر سوف تمتد حتى يوم الأحد الموافق ١٤ من شهر أبريل ٢٠٢٤م.
- مع تمنيات وزارة التنمية البشرية بالمملكة العربية بإجازة عيد فطر سعيدة لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية.