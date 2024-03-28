خبر هام! إجازة عيد الفطر المبارك 1445 لجميع المدارس في المملكة! كل ما تود معرفته عن موعد الإجازة وعدد أيامها

تهدف وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إلى تقديم جميع التفاصيل المتعلقة بإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هـ لجميع المدارس، يأتي هذا التوضيح في سياق الاستعداد لهذه المناسبة الدينية الهامة التي تتزامن مع انتهاء شهر رمضان المبارك، وتمثل فرصة للفرح والاحتفال وتقوية الروابط الأسرية الإيجابية.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 1445

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بدء إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هـ يوم الخميس 18 رمضان 1445 الموافق 28 مارس 2024 في التقويم الميلادي.

وتستمر هذه الإجازة حتى يوم الأحد 14 أبريل 2024، الموافق 5 شوال 1445، حيث يعود الطلاب والمعلمون إلى مقاعدهم الدراسية بعد استمتاعهم بفترة إجازة تمتد لمدة 16 يومًا.

تأتي هذه الإجازة لتعزيز الروحانيات التي يمثلها شهر رمضان، ولتمكين الطلاب والمعلمين من الاستمتاع بأوقاتهم مع الأهل والأصدقاء.

متى ينتهي الفصل الدراسي الثالث في السعودية

يتكون العام الدراسي في المملكة العربية السعودية من ثلاثة فصول دراسية، حيث يتمتع الطلاب بحوالي 60 يوما من الإجازات الرسمية خلال هذه الفترة، بما في ذلك 10 إجازات رسمية للمدارس.

ويتم تقسيم الفصول الدراسية إلى 38 أسبوعا، مما يجعل الإجمالي الأيام الدراسية 180 يوما، وبجانب الإجازات الرسمية، يتمتع الطلاب بإجازة صيفية تبلغ 68 يوما.

المتبقي من العام الدراسي 2024 – 1445