هتصرف قبل العيد؟!.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة لجميع الموظفين بالدولة – وزارة المالية توضح

كما هو معتاد لدى الكثير من الموظفين والعاملين بالدولة، مع بداية كل شهر البحث عن موعد صرف المرتبات ومع اقتراب بداية شهر أبريل، يودون معرفة موعد صرف مرتبات شهر أبريل والذي حددته وزارة المالية، وفي هذا التقرير سوف نوضح لكم موعد الصرف وكيفية الصرف، وهل سيتم صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة الجديدة والتي وصلت إلى نسبة 15%

وزارة المالية.. تُحدد موعد صرف مرتبات شهر أبريل

أعلنت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر أبريل، ستبدأ من يوم 21 أبريل وتستمر على مدار 5 أيام، في حين قررت الوزارة أيام 4 و 7 و 8 من شهر أبريل لصرف المرتبات المتأخرة، على أن تكون مرتبات هذا الشهر أيضًا بالزيادة الجديدة هذا فيما يتعلق بمرتبات شهر أبريل، أما عن مرتبات شهر مايو 2024 فقد تحدد لها موعد أيضًا وهو يوم 23، بينما سيكون يوم 8 و 9 و 12 من شهر مايو موعد صرف المرتبات المتأخرة.

خطوات صرف مرتبات شهر أبريل 2024

وجدير بالذكر أن مرتبات شهر أبريل لعام 2024، ستكون بالزيادة الجديدة والتي تقررت بنسبة 15% الشهر الماضي، لجميع العاملين بالدولة وكذلك لأصحاب المعاشات وحتى يتمكن الموظف من صرف مرتبه، عليه أن يتبع الخطوات التالية لصرف مرتب شهر أبريل 2024: