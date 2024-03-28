ما هو موعد عطلة عيد الفطر في تونس لعام 2024؟ وكم مدة الإجازة؟

تزايد الاهتمام بالبحث عن موعد عيد الفطر لعام 2024 في تونس، وذلك بعد مرور منتصف شهر رمضان المبارك، حيث يبدأ العد التنازلي نحو نهاية الشهر الفضيل، وتخطط العديد من الأسر لقضاء أيام العيد الأولى بطرق مختلفة، سواء كان ذلك من خلال التحضير للحفلات أو السفر سواء داخل البلاد أو خارجها، ويفضل البعض قضاء تلك الفترة في جو أسري، حيث يتمتعون بلحظات الفرح مع أفراد أسرهم في سهرات مميزة، وفيما يلي سنستعرض جدول العطلة الرسمية لهذه المناسبة الدينية في تونس.

موعد عطلة عيد الفطر المبارك في تونس لعام 2024

وفقاً للحسابات الفلكية، بدأ شهر رمضان في الثاني عشر من شهر مارس عام 2024، ومدته الشرعية ثلاثون يوماً، حيث قامت الحكومة التونسية بتحديد موعد الرؤية الشرعية بالتعاون مع الجهات المختصة ولجنة من الشيوخ، وهو في الثامن من أبريل القادم، وبناءً على هذا التحديد، سيتم تحديد موعد نهاية شهر رمضان وبداية عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء التاسع من أبريل، وبالتالي ستكون عطلة عيد الفطر في تونس لعام 2024 على النحو التالي:

عدد أيام الإجازة لأول أيام عيد الفطر ثلاثة أيام.

تبدأ يوم الثلاثاء التاسع من أبريل 2024.

تنتهي يوم الخميس الحادي عشر من نفس الشهر.

من المقرر عودة العاملين لوظائفهم يوم الأحد الرابع عشر من أبريل 2024.

ما هي مواعيد العطل الرسمية المأجورة في تونس لعام 2024

تحتفل تونس بعدد من الإجازات المدفوعة الأجر، ويمكن تلخيص العطل الرسمية كما يلي: