أكاديمية الحفر تعلن عن برامج تدريبية للمبتدئين في مجال الطاقة لحملة شهادة الثانوية العامة وما فوق

أعلنت أكاديمية الحفر عن توفر برنامج تدريبي للمبتدئين في مجال الطاقة مخصص لحملة شهادة الثانوية العامة وما فوق، يتميز هذا التدريب بالعديد من المزايا التنافسية منها الرواتب الشهرية، وفرصة التوظيف بعد اجتياز التدريب، والتأمين الطبي، وتوفير الزي الرسمي مجاناً، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تجذب الشباب، بدأت عملية التقديم أمس الأربعاء، ويتم إجراءها إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للتوظيف، من خلال بعض الخطوات البسيطة التي سنوضحها في الفقرات التالية.

الشروط المطلوبة للتقديم على البرنامج التدريبي للمبتدئين في مجال الطاقات

أطلقت أكاديمية الحفر برنامج تدريبي في المملكة العربية السعودية، يتميز هذا البرنامج بالعديد من المزايا التنافسية التي تثير اهتمام الكثير من الشباب، يتوفر التقديم حالياً ويتم عبر الإنترنت من خلال خطوات بسيطة، ولكن يتعين على المتقدمين استيفاء جميع الشروط المطلوبة، والتي تتضمن ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مواطناً سعودياً. يجب ألا يقل معدل الثانوية العامة عن 70٪. يجب أن يكون للمتقدم مهارات جيدة في اللغة الإنجليزية. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً وألا يزيد عن 24 عاماً. يجب أن يحصل المتقدم على درجة لا تقل عن 60٪ في اختبار قياس القدرات.

كيفية التقديم على التدريب عبر أكاديمية الحفر

يتم التقديم على التدريب بشكل إلكتروني عبر خطوات بسيطة كالتالي: