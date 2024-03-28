شروط وخطوات ووثائق التقديم للحصول على مساعدة مالية من بيت الزكاة والصدقات المصري لعام 2024

بيت الزكاة والصدقات المصري يعتبر واحداً من أقدم المؤسسات الخيرية في مصر، حيث يلعب دوراً بارزاً في دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة، تشمل خدماته المساعدات النقدية التي تعمل على تخفيف أعباء الحياة عن هذه الأسر، وفيما يلي تفاصيل التقديم لطلب المساعدة من بيت الزكاة والصدقات المصري.

شروط التقدم للحصول على الزكاة من بيت الصدقات المصري لعام 2024

يحدد بيت الزكاة والصدقات المصري شروطاً يجب توفرها للأسر التي ترغب في طلب المساعدة النقدية، وتشمل هذه الشروط:

أن تكون الأسرة من الجنسية المصرية.

أن تكون الأسرة مقيمة في مصر بصفة دائمة.

أن يكون دخل الأسرة الشهري غير كافٍ لتلبية احتياجاتها الأساسية.

ألا يكون لدى الأسرة أي مصدر دخل آخر بخلاف العمل الحر أو المعاش.

ألا تمتلك الأسرة أي ممتلكات ذات قيمة.

الوثائق المطلوبة للحصول على المساعدة المالية من بيت الزكاة

للحصول على المساعدة المالية يتعين على الأسرة المتقدمة بطلب المساعدة تقديم الوثائق التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة.

إفادة من الشؤون الاجتماعية تثبت الحالة المادية للأسرة.

إيصالات مالية حديثة.

صورة من شهادة ميلاد الأبناء.

أي وثائق أخرى تدعم طلب المساعدة.

خطوات طلب مساعدة مالية من بيت الزكاة

يمكنكم طلب مساعدة مالية من بيت الزكاة يتم من خلال الخطوات التالية: