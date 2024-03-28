مواصفات وسعر هاتف Honor Magic 5 Pro الجديد وأبرز ميزاته

جوال Honor Magic 5 Pro يعتبر واحداً من أبرز الأجهزة الذكية التي أطلقتها شركة هونر في الأسواق، يتميز بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، الذي يعد أحدث معالجات الهواتف الذكية القوية حالياً، كما تأتي البطارية بسعة ٥١٠٠ مللي أمبير، مع دعم للشحن السريع، يدعم الجهاز أيضاً خدمات جوجل ويضم كاميرا عالية الدقة لتصوير الفيديوهات والصور، سنقدم لكم في هذا المقال معلومات عن سعر جوال هونر ماجيك ٥ برو وأبرز مواصفاته.

أبرز مواصفات جوال Honor Magic 5 Pro

مواصفات جوال Honor Magic 5 Pro تتميز بتقنيات عالية ومواد قوية، سنلقي نظرة على أبرز هذه المواصفات:

المعالج: يأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 بتقنية 4 نانومتر، والرسوميات Adreno 740.

الشاشة: منحنية بالأطراف، بتقنية LTPO OLED، بمساحة 6,81 بوصة.

التخزين / الرام: يتوفر بعدة إصدارات، منها إصدار بسعة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، وإصدار آخر بسعة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، وإصدار بسعة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، وإصدار بسعة 512 جيجابايت مع 16 جيجابايت رام.

البطارية: بسعة 5100 مللي أمبير، مع دعم للشحن السريع بقوة 66 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، ودعم الشحن العكسي بقوة 5 واط.

الكاميرا: الأمامية مزدوجة، الأولى بدقة 12 ميجابكسل، والثانية TOF 3D لبصمة الوجه والعزل، والخلفية رباعية، الأولى بدقة 50 ميجابكسل، والثانية 50 ميجابكسل، والثالثة 50 ميجابكسل، والرابعة عدسة TOF 3D للعزل.

نظام التشغيل: أندرويد 13 مع واجهة هونر الأحدث MagicOS 7,1 مع دعم خدمات جوجل.

سعر جوال Honor Magic 5 Pro في السعودية والدول العربية

سعر جوال Honor Magic 5 Pro يختلف بين السعودية ومصر، في مكتبة جرير بالسعودية، يبلغ سعر النسخة ذات سعة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام 2868,7 ريال سعودي بعد خصم 25٪، أما في أمازون المصري، فإن سعر النسخة ذات سعة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام يبلغ 44950 جنيه.