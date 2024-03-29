بالـ 15% قبل العيد!! هـذا موعد صرف مرتبات ابريل 2024 بالزيادة الاخيرة لكل موظفين الدولة حسب قرارات الوزارة

هناك الكثير من المواطنين يبحثون عن موعد صرف مرتبات ابريل وهل ستكون قبل قدوم إجازة عيد الفطر المبارك 2024 ام لا، حيث سيتم صرف المرتبات هذا الشهر بالزيادة التي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سيتم رفع رواتب المعاشات بحوالي 15% والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية بداية من مرتبات ابريل ومايو للعاملين بكافة القطاعات الحكومية.

مرتبات ابريل

تساءل المواطنين هل سيتم صرف مرتبات ابريل قبل قدوم إجازة عيد الفطر بعد الإجازة وهو ما جعل وزارة المالية توضح الأمر بأنها حددت خمسة أيام في كل شهر مخصصين لصرف رواتب العاملين بالحكومة بمختلف القطاعاتؤ كما قامت بتحديد ثلاثة أيام أخرى من كل شهر يتم خلالها صرف المتأخرات من المستحقات العاملين وبذلك يكون من المقرر صرف رواتب أبريل قبل قدوم إجازة عيد الفطر المبارك 2024.

كما ذكر رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أنه من المقرر أن يتم صرف مرتبات ابريل بدءًا من موعد 21 والمتأخرات يتم صرفها يوم 4 و7 و8 من ابريل، كما سوف يتم صرف مرتب شهر مايو بداية من موعد 23 مايو، أما المتأخرات من مستحقات العاملين سيتم صرفها ثلاثة أيام بالشهر وهم يوم 8 و 9 و 12 مايو وسوف يتم إتاحة صرف المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي بتلك المواعيد المحددة طبقًا للمنظومة المالية، وطلب من العاملين بكافة الجهات الإدارية ضرورة عدم التزاحم حول ماكينات الصراف الآلي حيث أن المرتبات من المقرر أن تكون متاحة في أي وقت بعد تاريخ بدء الصرف.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحديد موعد صرف المعاشات لشهر ابريل 2024 وهو يوم 1 ابريل ويستمر الصرف حتى يوم 6 ابريل، ولهذا فإن المعاشات يتم صرفها أيضًا قبل قدوم عيد الفطر المبارك وهو ما يكون فرصة مناسبة أمام أصحاب المعاشات ليتمكنوا من شراء كافة ما يحتاجون إليه من مستلزمات العيد أو غيرها قبل إجازة العيد بأسبوع.