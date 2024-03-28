الخزين اكوام في المطبخ!! نصيب الفرد من الزيت والسكر لـ شهر ابريل قبل العيد | اعـرف اسعار السلع التموينية بعد إنخفاض جزء كبير منها

لقد قامت وزارة التموين المصرية بتحديد نصيب الفرد من الزيت والسكر لشهر مارس، وجاء هذا حرصًا من الدولة على تخطى المواطنين الظروف الصعبة التي يمرون بها بسبب أرتفاع الأسعار في الأسواق، وتخفيف الأعباء المعيشية والمالية التي يمرون بها، وتبلغ قيمة الدعم لكل فرد خمسين جنيهًا وخمسة من ارغفة العيش بشكل يومي، وهذا بالنسبة البطاقة التي تحتوي على أربعة أشخاص فقط أما التي تزيد عن ذلك فيتم صرف مبلغ قدره خمسة وعشرين جنيه بداية من الفرد الخامس.

نصيب الفرد من الزيت والسكر

لقد حدد الدكتور مصيلحي الذي يعمل عمل وزير التموين والتجارة نصيب الفرد من الزيت والسكر حيث يحق لكل شخص مسجل في الطاقة زجاجة زيت واحدة وزنها ثماني مائة مللي، وبالنسبة للبطاقة فيحق لأصحابها أن يحصلون على أربعة زجاجات زيت، وذلك كحد أقصى أما بالنسبة للسكر فإن الشخص الواحد يحصل على كيلو سكر واحد، والبطاقة لها ستة كيلوا سكر ، وهذا بحد أقصى، كما تحصل البطاقة التي يقل عدد أفرادها عن أربعة على كيلو أرز واحد أو كيلو مكرونة أما التي تحتوي على أربعة أفراد فتم تخصيص أثنان كيلو أرز لها أو مكرونة.

أسعار السلع التموينية شهر مارس

بعد توضيح نصيب الفرد من الزيت والسكر أسعارها في التالي: