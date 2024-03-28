لولو في ورطة.. تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات وخطوات استقبال التردد الحديث للقناة

تردد قناة وناسة، قناة وناسة للأطفال هي واحدة من القنوات المتخصصة في تقديم محتوى ملائم للأطفال حتى سن 13 عاماً، تتميز هذه القناة بتنوع برامجها التي تجذب الأطفال وتساعدهم في اكتشاف مواهبهم المختلفة وتطوير مهاراتهم، تهتم القناة بنقل القيم الدينية والأخلاقية من خلال برامج تربوية بسيطة وملهمة تعزز الوعي الديني والتقدير للقيم الأخلاقية الإيجابية.

تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات

يمكنك الآن استقبال أحدث تردد قناة وناسة 2024 على القمر الصناعي نايل سات باستخدام الأحداثيات التالية:

التردد: 11470

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك استقبال القناة على التردد البديل على النحو التالي:

التردد: 11270

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

باستخدام هذه الأحداثيات، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك لاستقبال قناة وناسة والاستمتاع بمحتواها المتنوع وجودتها العالية.

خطوات استقبال التردد الحديث لقناة وناسة 2024