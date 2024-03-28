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لولو في ورطة.. تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات وخطوات استقبال التردد الحديث للقناة

صورة lekaa lekaaمنذ 3 ساعات
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تردد قناة وناسة
تردد قناة وناسة

تردد قناة وناسة، قناة وناسة للأطفال هي واحدة من القنوات المتخصصة في تقديم محتوى ملائم للأطفال حتى سن 13 عاماً، تتميز هذه القناة بتنوع برامجها التي تجذب الأطفال وتساعدهم في اكتشاف مواهبهم المختلفة وتطوير مهاراتهم، تهتم القناة بنقل القيم الدينية والأخلاقية من خلال برامج تربوية بسيطة وملهمة تعزز الوعي الديني والتقدير للقيم الأخلاقية الإيجابية.

تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات

يمكنك الآن استقبال أحدث تردد قناة وناسة 2024 على القمر الصناعي نايل سات باستخدام الأحداثيات التالية:

  • التردد: 11470
  • معامل الاستقطاب: عمودي
  • معدل تصحيح الخطأ: 3/4
  • معدل الترميز: 27500
  • الجودة: HD

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك استقبال القناة على التردد البديل على النحو التالي:

  • التردد: 11270
  • معامل الاستقطاب: عمودي
  • معدل تصحيح الخطأ: 4/3
  • معدل الترميز: 27500
  • الجودة: HD

باستخدام هذه الأحداثيات، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك لاستقبال قناة وناسة والاستمتاع بمحتواها المتنوع وجودتها العالية.

تردد قناة وناسة
تردد قناة وناسة

خطوات استقبال التردد الحديث لقناة وناسة 2024 

اليكم خطوات استقبال التردد الحديث لقناة وناسة 2024:

  • استعمل الريموت لفتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الشخصي.
  • اختيار أمر التثبيت اليدوي من القائمة.
  • يُطلب منك تسجيل جميع المعلومات الخاصة بالقناة، مثل التردد ومعامل الاستقبال ومعدل تصحيح الخطأ.
  • بعد إدخال المعلومات، انقر على زر “موافق” وانتظر لبعض الوقت حتى يتم البحث عن القناة.
  • عندما تظهر القناة أمامك، انقر على أيقونة الحفظ على جهاز التحكم.
  • ستظهر القناة بعد ذلك في قائمة القنوات الشخصية على جهاز الاستقبال الخاص بك، ويمكنك الوصول إليها بسهولة.

باستكمال هذه الخطوات، يمكنك ضبط تردد القناة يدوياً والاستمتاع بمحتواها في راحة منزلك.

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صورة lekaa lekaaمنذ 3 ساعات
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