الحق اشتري .. تراجع تاريخي في أسعار شاي العروسة بمبادرة الحكومة الجارية

أعلن التجار اليوم عن تراجع ملحوظ في أسعار الشاي في مصر، وذلك في سياق تنفيذ مبادرة حكومية لخفض أسعار السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، وأفاد التجار بتراجع سعر شاي العروسة بنسبة تصل إلى 20 جنيهاً للكيلو، حيث بلغ سعر الكيلو اليوم الأربعاء حوالي 205 جنيهًا بدلاً من الـ 225 جنيهًا السابقة، يُعتبر هذا التراجع خطوة إيجابية ترحب بها الأسر المصرية، ومن المتوقع أن تلعب دورًا في تخفيف الضغوط المالية عنهم وتعزيز قدرتهم الشرائية.

أسعار شاي العروسة اليوم

بلغ سعر شاي العروسة في وقتنا الحالي 205 للكيلو الواحد بدلا من 225 للكيلو، تعتبر تراجع أسعار شاي العروسة لأول مرة في تاريخها حدثًا ملفتًا، ويأتي هذا التراجع في إطار استجابة لمبادرة حكومية تهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية، وقد أكد أيمن عشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الأسعار ستشهد انخفاضًا ابتداءً من اليوم وفقًا لتوجيهات الحكومة، وأوضح عشري أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجه بضرورة خفض أسعار السلع بعد استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وإخراج كافة البضائع من الجمارك.

تراجع أسعار الشاي في السوق المصري

في تطور مفاجئ لسوق الشاي في مصر، شهدنا تراجعًا في أسعار شاي العروسة بعد فترة ارتفاع جديدة، في 24 يناير 2024 قامت شركة شاي العروسة، التي تتمتع بحصة كبيرة في السوق، برفع أسعارها إلى مستويات قياسية، حيث ارتفع سعر الكيلو من 195 جنيهًا إلى 225 جنيهًا، وارتفع سعر الكرتونة الواحدة التي تحتوي على 12 كيلو إلى 2700 جنيه.