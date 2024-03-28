منافس الايفون!.. سعر هاتف infinix Hot 40 الاكثر مبيعًا بمواصفات جبارة وسعر رخيص | شبيه ايفون الجديد مش هتصدق بكام

يبحث الجميع عن سعر هاتف infinix Hot 40، حيث يعد هاتف infinix Hot 40 من أحدث إصدارات شركة انفكس للهواتف المحمولة، وتميز هذا الهاتف بأناقة التصميم، كما أن مواصفاته تناسب كثير من الأشخاص وكذلك السعر مناسب لفئات كثيرة، فإذا أردت أن تعرف أكثر عن سعر هاتف infinix Hot 40 ومواصفاته التي دفعت الكثيرين للبحث عنه، فتابع معنا.

مواصفات هاتف infinix Hot 40

هاتف مميز بامكانيات كبيرة، شبيه الايفون، حيث جاء شكله ومواصفاته كالتالي:

يدعم هذا الهاتف ال NFC.

يمكن وضع شريحتين للإتصال من نوع Nano Sim.

يدعم الهاتف ثلاث شبكات إتصال وهي: 2G,3G,4G.

تبلغ أبعاد الهاتف: 8.3×76.6×168.6 ويبلغ وزنه 196 جرام.

خامه الهاتف هي البلاستيك.

نوع الشاشة: IPS LCD، ومقاسها 6.78 إنش، وتبلغ دقتها 1080×2460 بيكسل بكثافة تبلغ 360 بيكسل لكل واحد إنش من الشاشة، كما أن 90 HZ هو معدل التحديث الذي تدعمه الشاشة.

يتوفر من الهاتف اصدارين وفقا لسعة الذاكرة الصلبة والعشوائية كما يلي: ذاكرة صلبة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، ذاكرة صلبة 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت.

يمكن زيادة السعة التخزينية للهاتف بإضافة كارت الميموري.

نوع المعالج: Helio G88، تكنولوجيا 12 نانو و Mali-G25 MC2 هو المعالج الرسومي ويوجد أيضا في الهاتف من نوعية Xiaomi Redmi 12.

تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل، ويوجد بها فلاش مزدوج من نوع ليد.

أما عن الكاميرا الخلفية فهي مزدوجة وتبلغ دقة الكاميرا الأساسية فيها 50 ميجا بيكسل وتبلغ دقة الكاميرا الثانية 2 ميجا بيكسل.

تبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير.

الألوان المتاحة للهاتف هي اللون الأخضر، الأزرق، الأسود والذهبي.

سعر هاتف infinix Hot 40

يبلغ سعر هاتف infinix Hot 40 خارج الوطن العربي 150 دولار ولا لم يتم توفير الاصدار الخاص به داخل الوطن العربي بعد.