“البوابة الرسمية لحكومة الامارات” طريقة الحصول على تأشيرة والمستندات المطلوبة مجددا

أصبح طريقة الحصول على تأشيرة من الإمارات العربية المتحدة أمر يسير، حيث يتاح لمن يريد استخراج تأشيرة من الإمارات التوجه إلى السِّفَارة الإماراتية، أو من خلال بوابة حكومة الامارات، وتقديم المستندات اللازمة للحصول على التأشيرة، ثم أن هناك العديد من التأشيرات الإماراتية يمكنك الحصول عليها عن توافر الشروط الخاصة بها، ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على طريقة الحصول على التأشيرات المختلفة من الامارات.

طريقة استخراج تأشيرة الامارات

تُقدم الإمارات العربية المتحدة أنواعًا مختلفة من التأشيرات، مثل تأشيرة السياحة، وتأشيرة العمل، وتأشيرة الدراسة،ولكي تقوم باستخراج إحداها عليك بتحديد نوع التأشيرة التي تناسب احتياجاتك، وتجهيز جميع الوثائق المطلوبة، ثم اتباع التالي:

قدم طلب التأشيرة عبر الإنترنت أو من خلال سِفَارة الإمارات العربية المتحدة أو القنصلية في بلدك.

ادفع رسوم التأشيرة والتي تختلف رسوم التأشيرة حسب نوع التأشيرة ومدة صلاحيتها.

عليك انتظار الموافقة على التأشيرة، حيث قد يستغرق معالجة طلب التأشيرة بعض الوقت.

المستندات المطلوبة لاستخراج تأشيرة

لكي يسهل عليك استخراج تأشيرة من الإمارات العربية المتحدة يجب توفير المستندات التالية:

صورة ملونة للمتقدم بالطلب.

نسخة مصورة عن جواز سفر المتقدم بالطلب، حيث يجب أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

نموذج الطلب الأصلي (متوفر في جميع مكاتب بيع التذاكر التابعة لطيران الإمارات).

نسخة من تذكرة السفر مع طيران الإمارات.

ما هي انواع فيزا الامارات؟

هناك العديد من أنواع التأشيرات في الإمارات العربية المتحدة والتي منها ما يلي:

تأشيرات الزيارة ومنها التأشيرات التالية:

تأشيرة السياحة: تسمح هذه التأشيرة بالدخول إلى الإمارات العربية المتحدة لأغراض الترفيه.

تأشيرة الزيارة العائلية: تسمح هذه التأشيرة للأقارب من الدرجة الأولى (الزوج/الزوجة، الأبناء، الوالدين) بزيارة المقيمين في الإمارات العربية المتحدة.

تأشيرة الزيارة الطبية: تسمح هذه التأشيرة بتلقي العلاج الطبي في الإمارات العربية المتحدة.

تأشيرات العمل ومنا التالي:

تأشيرة عمل: تسمح للفرد بالعمل في الإمارات العربية المتحدة.

تأشيرة العمل الحر: تسمح هذه التأشيرة للفرد بممارسة العمل الحر في الإمارات العربية المتحدة.

تأشيرة العمل الافتراضي: تسمح هذه التأشيرة للفرد بالعمل عن بُعد من الإمارات العربية المتحدة.

تأشيرات الإقامة ومنها:

تأشيرة الإقامة الذهبية: تسمح هذه التأشيرة للمستثمرين ورجال الأعمال بالإقامة طويلة الأمد في الإمارات العربية المتحدة.

تأشيرة ملاك العقارات: تسمح هذه التأشيرة لملاك العقارات في الإمارات العربية المتحدة بالإقامة طويلة الأمد.

تأشيرة التقاعد: تسمح هذه التأشيرة للمتقاعدين بالإقامة طويلة الأمد في الإمارات العربية المتحدة.

تأشيرة إقامة الطلاب: تسمح هذه التأشيرة للطلاب بالدراسة في الإمارات العربية المتحدة.

وهناك تأشيرات أخرى في الإمارات والتي منها: