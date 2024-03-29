“ادفع مبلغ بسيط” الإمارات تمنح الجنسية لهذه الفئة من الأجانب + التسجيل والشروط اللازمة

تمنح دولة الإمارات العربية المتحدة الجنسية الإماراتية لمجموعة كبي من الأجانب، كما تمنح أيضا الجنسية لزوجة والأطفال لصاحب الجنسية، ولكن بشرط أن يستوفي المتقدم الشروط التي وضعتا الحكومة لكي تقدم له الجنسية، ثم أن يجب أن يكون الفئات التي خصصتها الدولة بالجنسية، وعبر الأسطر التالية نبين تفاصيل الحصول على الجنسية الإماراتية.

الإمارات تمنح الجنسية لهذه الفئة من الأجانب

قامت الحكومة الإماراتية مؤخرًا بتعديل القانون الخاص بمنح الجنسية للأجانب حيث أضافت فئات يمكنك منحها الجنسية الإماراتية وكذلك أسرهم مثل (الأطفال والزوجة)، هي الفئات هي التالية:

المستثمرين

الأطباء

المتخصصين

العلماء

المخترعين

المثقفين

الموهوبين

شروط الحصول على الجنسية الاماراتية

وضعت الحكومة الإماراتية مجموعة من الشروط لكل من الفئات التي تسمح بإعطائها التأشيرة الإماراتية، على النحو التالي:

المستثمر: امتلاك عَقَار في دولة الإمارات.

الطبيب:

تخصص فريد أو مطلوب وذو أهمية للدولة.

إسهامات علمية في مجال التخصص.

10 سنوات خبرة عملية.

عضوية في منظمة مرموقة في مجال التخصص.

العالم:

باحث نشط في مجال تخصصه.

10 سنوات خبرة عملية.

إسهامات علمية (جائزة مرموقة أو تمويل كبير).

رسالة توصية من مؤسسات علمية معترف بها.

المخترع:

براءة اختراع معتمدة من وزارة الاقتصاد أو جهة عالمية.

قيمة مضافة لاقتصاد الدولة.

رسالة توصية من وزارة الاقتصاد.

أصحاب المواهب، والمثقفين والفنانين:

رواد في مجالات ذات أولوية للدولة (ثقافة، فن، مواهب).

جائزة عالمية أو أكثر في مجال التخصص.

رسالة توصية من الجهات الحكومية المختصة.

ضوابط عامة:

قسم يمين الولاء للدولة.

الالتزام بالقوانين.

إبلاغ الإدارة المختصة عند اكتساب أو فقدان أي جنسية أخرى.

طريقة التسجيل للحصول على الجنسية الاماراتية

آلية اكتساب الجنسية الإماراتية تتم باتباع التالي:

أولا يتم ترشيح الشخصية المراد حصولها على الجنسية من قبل إحدى الجهات التالي:

دواوين الحكام وأولياء العهود.

المجالس التنفيذية للإمارات المحلية.

مجلس الوزراء.

الجهات الاتحادية المعنية.

لتقوم بعد ذلك باستكمال باقي الإجراءات وتقديم المستندات اللازمة من خلال موقع البوابة الرسمية للحكومية الإماراتية.