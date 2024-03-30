“الأسعار مستمر في التراجع” أسعار الزيت والسكر والسلع الأساسية في السوق اليوم

يبحث الكثيرون من المواطنين على أسعار الزيت والسكر والسلع الأساسية في السوق على مدار الساعة، حيث شهدت الفترة الحالية ارتفاع كبير في جميع أسعار السلع الغذائية، ومن جانب أخر أعلن مجلس الوزراء ورئيسه الدكتور مصطفى مدبولي عن مبادرة تخفيض السلع الغذائية، ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على أسعار السلع الغذائية اليوم ومبادرة الحكومة.

كم سعر السكر في مصر اليوم؟

يبحث الكثيرون من المواطنين على السكر، حيث ارتفع سعره في الفترة الأخيرة أضعاف ما كان عليه، ومنذ أن ارتفع سعر السكر والكثيرون يبحثون عن أسعار السكر، فبعض المحلات توفر سكر مدعوم بسعر 27 جنيها، ولكن لا تتيح أخد كميات اخرى، فيمَا يبعه البعض الأخر بسعر مرتفع، هذا وقد سجّل السكر المعبأ اليوم الجمعة 29 مارس 2024: 41.06 جنيها/ للكيلو.

أسعار السلع الأساسية في السوق

شهد اليوم الجمعة 29 مارس 2024 أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق على النحو التالي:

الأرز المعبأ: 34.94 جنيها للكيلو.

الفول المعبأ: 57.44 جنيها للكيلو.

الدقيق المعبأ: 29.54 جنيها للكيلو.

زيت عباد الشمس: 96.06 جنيها/ للتر.

المكرونة المعبأة: 30.99 جنيها/ للكيلو.

العدس المعبأ: 73.11 جنيها/ للكيلو.

زيت الذرة: 121.33 جنيها/ للتر.

البيض البلدي: 5.94 جنيها/ للبيضة.

توقعات أسعار السكر

من المتوقع بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تبني الحكومة المصرية مبادرة لخفض أسعار السلع بالأسواق بنسب تصل إلى 20% في الوقت الحالي، على أن تصل إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، حيث تهدف هذه المبادرة إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين المصريين في ظل الظروف الراهنة، هذا وتشمل المبادرة مجموعة من الإجراءات، أهمها: