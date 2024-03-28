خداع عثمان.. المؤسس عثمان الحلقة 154 لاروزا كاملة مترجمة بجودة hd

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 154 لاروزا وهو واحد من المسلسلات التركية التاريخية التي حازت على نسب مشاهدة مرتفعة من مختلف الدول العربية وذلك لما يحمله من أحداث مثيرة وشيقة، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

المؤسس عثمان الحلقة 154 لاروزا

تدور قصة مسلسل المؤسس عثمان حول الملك عثمان وهو مؤسس الدولة العثمانية وهو نجح في تغيير مسار الدولة من دولة فقيرة ضعيفة إلى دولة غنية ذات نفوذ قوي كما أنه يوضح الصراعات التي خاضها الملك عثمان وابنه أرطغرل من أجل توحيد البلاد العربية وانتشار الرقعة الإسلامية، وعلى الرغم من أنه يتم عرض الموسم الخامس في الوقت الحالي إلا أنه مازال من أبرز اهتمامات الجماهير ومازالت نسب المشاهدة مرتفعة ولم يمل منه المشاهدين وذلك بسبب أن الأحداث تسير في إطار مشوق وجذاب.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

يتم عرض المسلسل كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية وذلك في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا ويعرض أيضا في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية بينما يعرض في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما أنه يعرض أيضا على قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة آي تي في التركية على القمر الصناعي نايل سات

يمكنك الآن تثبيت القناة بسهولة على الرسيفر الخاص بك باستخدام التردد التالي:

التردد: 10769.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر نايل سات

استقبل القناة الآن بكل سهولة من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر عرب سات