“احجزها بسرعة هُنــــا nid-moi.gov.iq“ رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق والشروط المطلوبة مديرية الشؤون الوطنية

قامت وزارة الداخلية بالعراق بإطلاق رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 كما أكدت على جميع المواطنين سرعة الحجز واستخراج البطاقة وذلك لأنه من المقرر اعتمادها في جميع المعاملات المختلفة داخل الدولة، وذلك لأن تلك البطاقة هي التي تثبت هوية المواطن، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

حجز البطاقة الوطنية 2024

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند حجز البطاقة الوطنية الموحدة والتي تكون كالتالي:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية شؤون البطاقة الوطنية. من القائمة الموضحة يرجى الدخول على خانة البطاقة الوطنية الموحدة. قم بملء نموذج البطاقة من خلال إدخال البيانات المطلوبة. قم باختيار الموعد المناسب لديك. يتطلب منك إدخال رقم هاتف يعمل. أخيرا يرجى النقر على إرسال الطلب ويجب الالتزام بالموعد المحدد.

شروط استخراج البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل استخراج البطاقة وهي:

يشترط أن يتعدى عمر المتقدم الثمانية عشر عام.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يشترط على المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل مستمر.

الحرص على الالتزام بالموعد الذي حددته الجهات المسؤولة.

المستندات المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة

يجب تحضير تلك الأوراق عند استخراج البطاقة الوطنية الموحدة: