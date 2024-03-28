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منحة البطالة الجزائر 2024 .. تعرف على الشروط وخطوات التسجيل بالتفاصيل
يهتم الكثير من الشباب بمعرفة كافة تفاصيل منحة البطالة الجزائر، خاصة ما يتعلم ببند الشروط التي حددتها الحكومة للتسجيل وكذلك طريقة التسجيل بالخطوات، وتعد تلك المنحة طوق نجاة للكثير من الشباب العاطلين عن العمل، حيث أنها تمدهم بالدعم المالي المؤقت الذي يساعدهم في عيش حياة كريمة حتى يتمكنوا من إيجاد فرص عمل تناسبهم.
منحة البطالة الجزائر 2024
تعتبر منحة البطالة الجزائر واحدة من أهم المبادرات الحكومية التي تساعد فئة كبيرة من المستحقين، من العاطلين عن عمل أو الغير قادرين عليه لعدم إيجاد فرص مناسبة، وتم الإعلان عن تلك المنحة في بداية العام الجاري، وتم التأكيد على إن التسجيل في المنحة سيكون إلكترونيًا فقط، وحصرًا من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، إليك خطوات التسجيل في المنحة:
- أولًا: قم بالدخول إلى الرابط الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل من هنا.
- ثانيًا: عليك أن تقوم بتسجيل الدخول.
- ثالثًا: انقر على أيقونة “منحة البطالة”.
- رابعًا: قم باستكمال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- خامسًا: ارفع المستندات اللازمة للتقديم.
- أخيرًا: اضغط على تسجيل لكي تستكمل تقديمك في المنحة.
شروط التقديم في منحة البطالة 2024
ولا يمكنك التقديم للمنحة إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط التالية:
- أن تكون جزائري الجنسية.
- تقيم بالكامل داخل الجزائر.
- مسجل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.
- يتراوح عمرك ما بين تسعة عشر إلى أربعين عام.
- يسمح بالتقديم للإناث والذكور.
- لا يسمح بالحصول على المنحة إن كنت عاملًا في القطاع الخاص أو العام.
- ولا يمكنك أيضًا أن تحصل على المنحة إن كان لديك أصول أو عقارات أو أرصدة بنكية باهظة أو تسجيل تجاري.
- إن كنت متزوجًا لابد ألا تكون الزوج / الزوجة غير عامل في القطاع الخاص أو العام ولا يحصل على راتب شهري ثابت.
- ألا تكون مستفيدًا بأي من برامج الدعم الحكومي الأخري.
- أخيرًا ألا تكون قد سبق ورفضت عملًا مطابق لمؤهلاتك.