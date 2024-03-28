المكرمة الملكية .. إليك شروط الاستحقاق وطريقة الاعتراض على الأهلية بالخطوات 2024

تعد المكرمة الملكية واحدة من أهم طرق الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين، ويتم صرفها في شهر رمضان الكريم احتفالًا بالشهر، وكذلك كمساعدة على إعانة تلك الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية من متطلبات المنزل والأسرة، ولكن هناك عدة شروط من أجل الحصول على المكرمة، والتي تم تحديدها لكي تصل إلى الأكثر استحقاقًا وهذا ما سنعرفه في السطور القادمة..

المكرمة الملكية 2024

هل أنت مستحق للحصول على المكرمة الملكية؟ حسنًا لابد أن تتوافر لديك الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرة السعودية، وتلك الشروط هي:

أولًا: أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ثانيًا: أن يكون مقيمًا بشكل كامل في المملكة.

ثالثًا: ألا يكون مقيمًا في أيًا من المراكز التابعة للحكومة كالسجون أو دور الإيواء.

رابعًا: لابد ألا يتجاوز راتب المستفيد الشهري الحد المانع.

خامسًا: يجب أن يكون مسجلًا في الضمان الاجتماعي المطور.

سادسًا: يجب أن يتم تقديم كافة البيانات الصحيحة، وأن يتم رفع كافة المستندات المطلوبة.

سابعًا: لا يحصل عليها أي شخص لديه أصول أو عقارات باهظة أو تسجيل تجاري.

أخيرًا: أن يكون المستفيد أكبر من ثمانية عشر عام.

الآن إن توافرت لديك كل تلك الشروط السابقة فيمكنك التقديم للحصول على المكرمة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد، ومن ثم تسجيل الدخول، والدخول إلى الخدمات، وبعدها اختيار المكرمة الملكية، واستكمال البيانات ورفع المستندات المطلوبة وبعدها الضغط على تقديم.

الاعتراض على أهلية المكرمة الملكية

الآن سيتم الرد على طلبك، ولكن ماذا إن تم رفض طلبك للحصول على المكرمة، حسنًا الأمر بسيط، يمكنك الاعتراض على أهلية المكرمة، وذلك من خلال الخطوات التالية: