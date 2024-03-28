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“الجنيه” تاج تعود مرة تانية.. تابع المداح الحلقة 19 الجزء الرابع أحداث مثيرة اليوم
المداح الحلقة 19 الجزء الرابع
شهدت الحلقة 18 من مسلسل “الماح” الجزء الرابع سلسلة من الأحداث المثيرة التي أثارت ترقب المشاهدين للحلقة التالية، حيث باتوا يتداولون العديد من التوقعات عبر منصات التواصل الاجتماعي ما بين جروبات الفيس بوك وتويتات منصة اكس وأيضًا على التيك توك ومع ذلك، بدأت التساؤلات تتزايد حول مواعيد عرض الحلقة 19 من المسلسل والقنوات التي ستبثها، حيث يتطلع المشاهدون إلى متابعة الأحداث الجديدة على الفور.
مواعيد عرض مسلسل المداح الجزء الرابع الحلقة 19 والقنوات الناقلة
|القناة الناقلة
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|توقيت الإمارات
|موعد مشاهدة المداح على قناة MBC مصر
|8:40 مساء
|9:40 مساء
|10:40 مساء
|موعد مشاهدة المداح على قناة MBC مصر 2
|11:30 مساء
|12:30 صباحًا
|1:30 صباحًا
|موعد مشاهدة المداح على قناة MBC 5
|12:45 صباحًا
|1:45 صباحًا
|2:45 صباحًا
أحداث مسلسل “المداح” الجزء الرابع
- يستكمل صابر المداح الحديث مع الحاج زايد حول حالة ابنته المصابة بالمس، بعدما أخبره الحاج بشكه في الحلقة السابقة.
- يتمكن صابر من السيطرة على فاطمة بعد محاولتها الاعتداء على والدتها، وتظهر مليكة لتهدد بالانتقام منه.
تطورات الأحداث
- تتوفى فاطمة بسبب تدخل مليكة، وتتهم والدتها صابر بالمسؤولية عن وفاتها.
- يوضع صابر في الحجز بسبب اتهامات بالقتل، ويتم ترحيله إلى النيابة للتحقيق.
- تتعاون مليكة مع قرين عماد ضد صابر، ويظهر سميح في الحجز محاولًا التأثير على صابر.
- تكتشف الشرطة أن فاطمة ما زالت على قيد الحياة، وتفرج عن صابر بعد ذلك
- وفي النهاية يظهرتاج، الجنية، لتحذر صابر من عدم إمكانيتها في إنقاذه في كل مرة، مما يزيد من تعقيدات القصة وإثارتها.
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القنوات الناقلة لمسلسل المداح الجزء الرابع
تردد قناة MBC مصر
- تردد القناة: 11470
- معامل الترميز: 27500
- معامل التصحيح: 3/4
- الاستقطاب: أفقي
تردد قناة MBC مصر 2
- تردد القناة: 11823
- معامل الترميز: 27500
- معامل التصحيح: 5/6
- الاستقطاب: رأسي
تردد قناة MBC 5
- تردد القناة: 11559
- معامل الترميز: 27500
- معامل التصحيح: 5/6
- الاستقطاب: عمودي