“سدد ديونك الآن” رابط التسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون والشروط المطلوبة

تقدم جمعية ‘حسان الخيرية العديد من صور المساعدات للمحتاجين والفقراء، والتي منها تسديد الديون، حيث يمكن لمن عليه دين التسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون والحصول على دعم الجمعية في سداد دينه في حالة استكمال جميع الشروط التي وضعتها الجمعية، ومن خلال الأسطر التالية نعرض طريقة التسجيل وشروط الحصول على مساعدة الجمعية طرق التواصل معها.

التسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون

يمكنك لتسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون عر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة إحسان. تسجيل الدخول أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، أو إنشاء حساب جديد بالضغط على “إنشاء حساب جديد”. بعد الخول على منصة إحسان اختر “تسديد ديون”. اضغط على “تسجيل طلب جديد”. اقرأ الشروط والأحكام بدقة ثم اضغط على “موافقة”. قم بملء جميع المعلومات المطلوبة بدقة، بما في ذلك: نوع الدين، ومبلغ الدين، وسبب الدين. ارفق المستندات المطلوبة، مثل:حكم قضائي بالدين، أو سند الدين، أو أي مستندات أخرى تثبت الدين. اضغط على “إرسال”.

ستقوم منصة إحسان بمراجعة طلبك والتواصل معك في حال تم قَبُول طلبك، وهو إلى ذلك في حال قَبُول طلبك، ستتمكن من تلقي التبرعات من المتبرعين عبر منصة إحسان.

شروط التسجيل في منصة إحسان

ولكي تحصل على موافقة سداد الديون من جمعية إحسان الخيرية لابد من توافر الشروط التالية:

أن يكون من مواطني المملكة العربية السُّعُودية. أن يكون مقيمًا بشكل دائم داخل المملكة. أن لا يكون عليه أحكام قضائية أو جنائية. أن لا يتجاوز مبلغ الدين الذي يسعى لسداد 100,000 ريال سعودي. أن يمتلك حسابًا خاصًا به على بوابة الضمان الاجتماعي. أن يمتلك بريدًا إلكترونيًا مفعلًا. أن يتواصل مع منصة إحسان بشكل مباشر. أن يقدم جميع الوثائق اللازمة التي تثبت استحقاقه للدعم.

رقم منصة إحسان

توفر جميعة إحسان طرق عدية للتواصل مع الجمعية لتسهيل خدمة الحصول على دعم من الجمعية لا سيما من المعصرين الذين يحملون على عاتقهم عبء الدين، حيث بجانب موقع الجمعية على الإنترنت والذي يمكن من خلاله تقديم طلب تسديد ديون أو أي دعم أخر هناك أيضا رَقَم للتواصل مع الجمعية مباشرة عبر الرقم التالي:8001247000.