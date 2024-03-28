هاتف فيفو vivo Y03 بسعر رخيص ومواصفات تنافس شركات كبيرة .. ينفع للألعاب والكاميرا كويسة

هاتف فيفو vivo Y03 واحدًا من أشهر الهواتف التي تم إطلاقها من قبل شركة فيفو، وذلك بفضل امتلاكه الكثير من المواصفات والمميزات الرائعة جدًا التي جعلت تجربة العملاء مع هذا الهاتف أكثر سلاسة، بجانب توفير الهاتف بتصميم مميز وعصري يلائم الشباب، ناهيك عن أنه يندرج ضمن فئة الهواتف ذات الأسعار الاقتصادية، التي تمتاز بأنها تجمع بين المواصفات الرائعة والأسعار التنافسية.

هاتف فيفو vivo Y03

قامت شركة فيفو بإصدار الكثير من الهواتف الرائعة التي لاقت استحسان عدد كبير من العملاء، والتي من أبرزها هاتف فيفو vivo Y03 وسوف نذكر أبرز المعلومات الخاصة به فيما يلي:

تم تصميم الهاتف بصورة احترافية وأنيقة تناسب العملاء، حيث أن الهاتف مزود بشاشة مميزة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.56 بوصة ودقة HD+.

كذلك فإن الشاشة تدعم معدل تحديث 90 هرتز، وتضم نوتش على هيئة قطرة من الماء.

كما أن هاتف فيفو vivo Y03 مزود بمعالج من نوع Helio G85 ثماني النواة تم تطويره على يد شركة ميدياتك.

وأخيرًا فإن مساحة التخزين الداخلية للهاتف تبلغ سعتها 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت قابلة للتوسيع.

مزايا ومواصفات هاتف فيفو vivo Y03

فيما يلي سوف نعرض لكم مجموعة من أهم مميزات ومواصفات هاتف فيفو vivo Y03: