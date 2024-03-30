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“استعــلم هنُـــــا epedu.gov.iq“ كيفية الاستعلام عن تعيينات عقود التربية 2024 في عموم العراق وزارة التربية العراقية
تعيينات عقود التربية
أطلقت وزارة التربية والتعليم في العراق مسابقة تعيينات عقود التربية وذلك من أجل مساعدة المواطنين في الحصول على فرصة عمل ثابت في مجال التعليم وذلك يعتبر من أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين من أجل الحد من نسبة البطالة في الدولة، ولكن يجب العلم أنه يتم التسجيل في المسابقة وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات الاستعلام عن نتيجة المسابقة.
تعيينات عقود التربية
للاستعلام عن نتيجة مسابقة عقود التربية يجب اتباع الخطوات التالية:
- أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في العراق.
- من الصفحة الرئيسية قم بالضغط على كلمة مسابقة التعيينات.
- يرجى ملء النموذج بالبيانات المطلوبة.
- يتطلب منك تحديد الولاية التابع لها المتقدم.
- قم بالنقر على خانة أسماء المقبولين في مسابقة عقود التربية.
- يجب عليك إدخال البيانات المطلوبة وبمجرد النقر على زر استعلم سوف يظهر لك النتيجة الخاصة بك سواء بالقبول أو الرفض.
- يجب العلم أنه في حالة القبول سوف يتم تحديد موعد تقوم من خلاله الذهاب إلى المديرية من أجل استكمال البيانات المطلوبة.
شروط التسجيل في مسابقة عقود التربية
قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من التسجيل في تعيينات التربية وهي:
- يجب أن يتمتع المتقدم بسمعة جيدة.
- عدم وجود أي قضايا جنائية لدى المتقدم.
- يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.
- يجب أن يكون المتقدم خريج مؤهل عالي.
- يشترط أن يكون المتقدم من سكان الولاية التي يوجد بها المسابقة.
- يرجى تقديم جميع الوثائق المطلوبة.