طريقة الاستعلام عن رواتب التقاعد بالجزائر والقيمة المقررة للزيادة 2024

هناك شريحة كبيرة تهتم بمعرفة كل ما يتعلق بـ رواتب التقاعد بالجزائر، وخاصة أن رواتب التقاعد يحصل عليها الكثيرون سواء ممن خرجوا من الخدمة، أو من ذوي وأهالي المتقاعدين الراحلين، وبالتالي يرغب الجميع في التعرف على أخر المستجدات الخاصة بتلك الرواتب، وخاصة طريقة الاستعلام عنها بعد أن تم توفير تلك الخدمة إلكترونيًا وصار من السهل تطبيقها في أي وقت.

رواتب التقاعد بالجزائر 2024

يبدو أن الحديث عن زيادة رواتب التقاعد بالجزائر أصبح الشغل الشاغل للكثيرين مؤخرًا، خاصة أن تلك الزيادات ستساعد المستحقين بشكل كبير في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع الجزائري، إليك الزيادات التي تم تطبيقها ومقداراها على الرواتب:

الفئة مقدار الزيادة بالنسبة لأصحاب رواتب التقاعد الذين يحصلون على أقل من 20 ألف دينار جزائري فمن المقرر أن تكون مقدار الزيادة بقيمة 5% أما بالنسبة لمن يحل على 20 ألف دينار بشكل رسمي فمن المقرر أن تكون الزيادة بقيمة 4%. بالنسبة لمن تصل رواتبهم إلى 50 ألف دينار جزائري فالزيادة المقررة هي فقط 3% أما بالنسبة لأصحاب رواتب التقاعد التي تصل إلى 80 ألف دينار فالزيادة المقررة هي 2% فقط

الاستعلام عن رواتب التقاعد

أما بالنسبة لطريقة الاستعلام عن رواتب التقاعد فهي كالتالي: