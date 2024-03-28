“بدون غلق وتقييد الحساب“ طريقة شحن شدات ببجي pubg mobile 2024 باستخدام الID شحن حتى 10.000 شدة

تعتبر لعبة ببجي واحدة من الألعاب الألكترونية التي انتشرت في الآونة الأخيرة وحصلت على شعبية كبيرة حيث يلعبها عدد كبير من الأشخاص من مختلف الدول، يجب العلم أن فكرة اللعبة تعتمد على أن يقوم اللاعب بالبقاء على قيد الحياة والتخلص من الأعداء من خلال استخدام الأسلحة والمعدات التي يقوم بجمعها أثناء اللعب، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

ببجي

يجب العلم أنه يوجد داخل اللعبة شدات بابجي وهي العملة الافتراضية التي يمكنك من خلالها الفوز بالجولات والحصول على شخصيات مميزة وأسلحة فائقة كما أنها تعمل على ترقي المستوى الخاص بك داخل اللعبة، لذلك يجب اتباع الخطوات التالية عند شحن شدات بابجي:

في البداية يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص باللعبة. من الصفحة الرئيسية قم بالدخول على خيار الشحن. يتطلب منك إدخال الرقم المعرفي الخاص بك في اللعبة. يرجى تحديد عدد الشدات التي تريد الحصول عليها. قم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك. أخيرا بمجرد إتمام عملية الدفع سوف تجد الشدات تم اضافتها بالفعل.

خطوات تحميل بابجي موبايل

لتحميل لعبة بابجي موبايل يجب اتباع الخطوات التالية: