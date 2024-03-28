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الحق فرصتك.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وأرقام التواصل لجميع الدول العربية
تقدم مسابقة الحلم في جميع الدول العربية كل عام، بينما توفر المسابقة العديد من الجوائز الأسبوعية والشهرية والسنوية، حيث يقوم أتحاد المسابقة باختيار شخصين أسبوعيًا ليربحوا جائزة تقدر 5,000 دولار أمريكي أسبوعيًا، وبينما تصل الجوائز الشهرية بمبلغ 100,000 دولار أمريكي، والجوائز السنوية تقدر بمبلغ مليون دولار أمريكي، لذا، يبحث العديد من المواطنين عن كيفية الاشتراك والانضمام في مسابقة الحلم.
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم
للراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم، يمكنك الاشتراك بعدة طرق قد وفرتها المسابقة،ومن ضمن أهم هذه الطرق ما يلي:
- أولًا، عليك القيام بالبحث عن رقم مسابقة الحلم المخصص البلد التابع لها.
- قم بأرسال رسالة نصية قصيرة عبر رقم الجوال تحتوي على كلمة “حلم” أو ” Dream” باللغة الإنجليزية، إلى الرقم المخصص لبلد المشترك في المسابقة.
- ثم قم بالانتظار بضع لحظات حتى تصلك رسالة لك رسالة تؤكد على عملية التسجيل في المسابقة.
- بعد ذلك قم بالإجابة ثم على الأسئلة المطروحة في اختبار الحلم.
- وبذلك تكون قد بدأت في قرعة مسابقة الحلم.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
هناك عدة طرق وفرتها مسابقة الحلم لا تستطيع الاشتراك في المسابقة وبدأ القرعة، ومن الأرقام التي يجب التواصل معها ما يلي:
- أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم في دولة الإمارات هو 6070.
- رقم التواصل مع مسابقة الحلم في المملكة العربية السعودية. 65044.
- للاشتراك في مسابقة الحلم الوطنية بالكويت قم بالاتصال بالرقم 4141
- الاشتراك في دولة العراق من خلال الاتصال على 22770 زين.
- يمكن الانضمام إلى مسابقة الحلم في البحرين من خلال رقم 94000.
- الاشتراك في مسابقة حلم في عمان اتصل على الرقم 90434.
- كما يمكن الانضمام في مصر من خلال الاتصال على هذا الرقم 95458 فودافون.