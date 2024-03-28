“العطلة الربيعية“ موعد العطل الرسمية في الجزائر 2024

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن العطل الرسمية في الجزائر 2024 وذلك لأن فترات الإجازة تعتبر من أفضل الفترات لدينا وذلك لأن الجميع يقوم بها بممارسة جميع الأنشطة المفضلة لديه والخروج مع الأصدقاء، كما أن الطلاب ينتظروا العطلة من أجل الحصول على قسط من الراحة واستعادة نشاطهم مرة أخرى، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

العطل الرسمية في الجزائر 2024

يوجد الكثير من العطلات التي يحصل عليها جميع المواطنين داخل الدولة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي بالإضافة إلى الطلاب في جميع المراحل التعليمية المختلفة ومن أبرز تلك العطلات:

إجازة رأس السنة الميلادية والتي تكون يوم 1 من يناير.

إجازة رأس السنة الأمازيغية والتي تكون يوم 12 من يناير.

إجازة عيد الفطر المبارك والتي من المقرر أن تكون يوم 11 من أبريل 2024.

إجازة عيد العمال والتي سوف تكون يوم 1 من مايو 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك والتي من المقرر أن تكون يوم 16 من يونيو 2024.

إجازة عيد الاستقلال والتي سوف تكون يوم 5 من يوليو 2024.

إجازة السنة الهجرية الجديدة والتي تكون يوم 7 من يوليو 2024.

عطلة بمناسبة عاشوراء والتي من المقرر أن تكون يوم 26 من يوليو.

إجازة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والتي تكون يوم 15 من سبتمبر 2024.

إجازة عيد الثورة والتي من المقرر أن تكون يوم 1 من نوفمبر 2024.

موعد عطلة الربيع بالجزائر 2024

وفقا لما صرحت عنه وزارة التربية والتعليم الجزائرية أن إجازة الربيع سوف تبدأ من يوم 21 من شهر مارس 2024 وتستمر لمدة 18 يوم لتنتهي يوم 7 من أبريل 2024.