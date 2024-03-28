“أسطورة العودة”.. مواعيد عرض مسلسل المداح الجزء الرابع بطولة حمادة هلال عبر قناة ام بي سي مصر

قامت قناة MBC مصر بعرض مسلسل المداح الجزء الرابع عبر شاشتها، بينما يعد مسلسل المداح من المسلسلات العربية التي قامت القناة بعرضها منذ الجزء الأول عبر شاشتها، والتي حظي بشعبية واسعة بين للمشاهدين والمتابعين، لذلك تساءل العديد من المتابعين عن القنوات الناقلة لمسلسل المداح الجزء الرابع، ومواعيد عرض المسلسل عبر هذه القنوات، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على مواعيد عرض مسلسل المداح والقنوات الناقلة له.

احداث مسلسل المداح الجزء الرابع

يعتبر مسلسل المداح بطولة حمادة هلال من أشهر المسلسلات التي تم إطلاق أول حلقاته في شهر رمضان عام 2021 ، وتعد هذه أول طريق للشهرة الواسعة للمسلسل المداح، مما أدى إلى تصوير الجزء الثاني والثالث والرابع، وذلك نتيجة فكرتها التي جذبت انتباه الجمهور وهي تدور حول صابر الطفل الصغير يتيم الأبوين، قام بتبني أمام جامع الصوفي، حتى أصبح رجل متدين محبوب بطبعه بين جميع الأفراد، إلى أن يقع في حب فتاة، ويصل بها الأمر إلى قلت اقرب الناس إليها حتى يستطيع الوصول إليها، مما يؤثر هذا الأمر على حياته يبدله رأس على عقب تمامًا.

مواعيد عرض مسلسل المداح الجزء الرابع 2024

قامت قناة MBC مصر و MBC مصر 2 بعرض مسلسل المداح الأجزاء الأربعة عبر شاشتها، بينما تم عرض مسلسل المداح الجزء الرابع 2024 علي القناة: