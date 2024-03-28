“الموارد البشرية” تؤكد على صرف منحة لمستفيدي الضمان الاجتماعي قريبا | استعلم الآن

أطلقن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامَج الضمان الاجتماعي مساعدة للأسر الفقيرة في المملة، والذين لم يبلغ مجموع الدخل الخاص بهم الحد الأدنى المانع للضمان، ومن جانب أخر تقوم الوزارة بتقديم منح إضافية لمستفيدي الضمان مساعدة لهم في المناسبات الطارئة، ومن خلال الأسطر التالية نبين تفاصيل المنح الإضافية وطريقة الاستعلام عنها.

صرف منحة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية أن هناك منحة إضافية، حيث تصرف هذه المنحة لفئتين من مستفيدي الضمان الاجتماعي وهما على النحو التالي:

الفئة الأولى: من لديهم أبناء في التعليم حيث يحصلون على دعم الحقيبة المدرسية بقيمة 80 ريال سعودي للطالب، وتزيد هذه القيمة على حسب عدد الأبناء للأسرة الواحدة.

الفئة الثانية: الذين لهم مبالغ مرتجعة من الضمان الاجتماعي:

كم هو راتب الضمان الاجتماعي؟

يعمل الضمان الاجتماعي على تحقيق رؤية المملكة في الفترة القادمة، وذلك بقيامه بتقديم الدعم للأسر التي لم يبلغ مجموع دخلها الحد الأدنى المانع للضمان والذي يمكنك حساب عن طريق حاسبة الضمان، في حين أنه يعمل على تأهيل الذي يستطيع العمل لحصوله على فرصة عمل مناسبة، ولهذا قام بوضع راتب الضمان الاجتماعي يعتمدا على عدد أفراد الأسرة، والحد الأدنى للدخل الشهري، حيث يقدم دعم مقداره 1100 ريال للعائل (رب الأسرة) و550 ريال لكل فرد آخر في الأسرة.

كيف اتواصل مع الضمان الاجتماعي؟

يتيح برنامَج الضمان الاجتماعي القائم على دعم وتأهيل الأسر التي تستحق أموال الزكوات في المملكة العربية السُّعُودية التواصل المباشر مع البرنامَج لتقديم الشكاوى والاستفسارات عن موعد الدعم أو أي مستجدات في البرنامَج وذلك من خلال الأرقام التالية: 81106038 – 81106104.