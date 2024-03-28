شوف اسمك.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والاخيرة عبر منصة مظلتي في جميع محافظات العراق

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال منصة مظلتي أو الموقع الرسمي للوزارة وذلك من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية للمتقدم لمعرفة حالة الطلب وما إذا تم قبوله للحصول على الدعم النقدي المقدم من الدولة العراقية على شكل منحة شهرية من برنامج الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

في صدد حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ينبغي أن ننوه إلى مجموعة من الشروط الضرورية التي يجب توافرها لتسجيل الأفراد في برنامج الرعاية الاجتماعية، وتشمل الشروط التالية:

تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

يتطلب الشرط الأساسي ألا يقل عدد أفراد أسرة المتقدم عن أربعة أفراد.

من الضروري أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية ومقيماً في دولة العراق بشكل أساسي.

ألا يقل عمر الرجال المتقدمين عن 18 عامًا ولا يتجاوز 60 عامًا، وبالنسبة للنساء يجب ألا يقل عمرهن عن 15 عامًا ولا يتجاوز 55 عامًا.

يجب على المتقدم إحضار ما يثبت عدم امتلاكه لأي عقارات باسمه.

تقديم ما يثبت عدم وجود دخل شهري ثابت للمتقدم وأنه من محدودي الدخل.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكنك الآن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: