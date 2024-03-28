لولو فاطرة في  رمضان.. نزل تردد قناة وناسة Wanasah TV واتفرج على أجمل الأغاني وأورع الأناشيد الدينية بجميع الأقمار الصناعية

قناة وناسة أطفال اكتسبت شهرة كبيرة في الأونة الأخيرة نظرًا لما تقوم بتقديمه من برامج وأفلام كرتونية وطفولية مميزة، إضافة إلى البرامج التي يعشقها ملايين الأطفال في مختلف الدول العربية، لتكون القناة من أكثر القنوات الفضائية الرائدة في تقديمها لمثل هذا المحتوى، ويمكن الإن القيام بإستقبال القناة على جميع الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال 2024 نايل سات

أصبح من سهل الإستمتاع بالمحتوى التي تقوم القناة بعرض جميع الأفلام الطفولية والبرامج الكرتونية المميزة، ومشاهدة الأغاني والبرامج المميزة الأخرى، وفقًا للبيانات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة كيدز يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد لقناة وناسة كيدز يكون 11470.

معدل استقطاب قناة وناسة أطفال فهو رأسي.

معامل الترميز لقناة وناسة أطفال فهو 27500.

استقبل قناة وناسة أطفال على العرب سات

ومن أجل سهولة مشاهدة كل ما تقوم قناة وناسة أطفال بتقديمه من برامج وأفلام كرتونية وطفولية مميزة، يمكنك استقبال القناة على العرب سات، وفقًا للمعلومات الأتيه: –