حملها pdf”كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024، والتي باتت محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة، خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك، حيث أكدت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن أسماء المشمولين تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خاصة السيدات وكبار السن وإليكم خطوات الإستعلام والشروط اللازمة….

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية 2024

حيث يهتم عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية على الإطلاع على كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية 2024، والتي أكدت الوزارة أنها أصبحت متاحة أمام الجميع من شتى المحافظات العراقية، وأكد وزير العمل العراقي أن المواطنين يمكنهم الإطلاع على الكشوفات من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

ثم اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

اضغط على تحميل الكشوفات .

ثم انتظر حتى يتم الإنتهاء من تحميل الكشوفات.

وابحث عن اسم المستفيد .

في حالة عدم العثور على اسم المواطن .

انتظر حتى يتم تحميل باقي الكشوفات.

أما في حالة العثور على اسم المستفيد فيجب التأكد من تطابق تاريخ الميلاد.

ما هي شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن عدة شروط يجب أن تكون متوافرة في الأشخاص الراغبين في الحصول على الرعاية الاجتماعية، وهي: