“خلي بالك حد بيراقبك“ علامات تدل على اختراق الواتساب الخاص بك.. احذر منها

يعتبر تطبيق الواتساب واحد من تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما حول العالم ويتم استخدامه في الكثير من الأعمال اليومية المختلفة سواء في العمل أو التعليم أو غيره من الأمور الحياتية، ولكن يجب العلم أنه مثله كباقي تطبيقات التواصل الاجتماعي معرض للسرقة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا مجموعة من العلامات التي تدل على أن الواتساب مراقب.

الواتساب مراقب

على الرغم من أنه يتم استخدام تطبيق الواتساب عن طريق الهاتف المحمول الشخصي ولكنه معرض أيضا للسرقة من قبل منتهكي الخصوصية وذلك عن طريق فتح الواتساب الخاص بك على أجهزة الحاسب الآلي بواسطة ميزة Whatsapp Web ويقوموا بالإطلاع على جميع المحادثات والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك.

علامات تدل على أن الواتساب مراقب

يوجد مجموعة من الدلالات التي عندما تظهر على الجهاز الخاص بك أعلم أن تطبيق الواتساب الخاص بك معرض للاختراق وهي:

نفاذ شحن بطارية الهاتف بشكل سريع.

عندما يقوم التطبيق بالرد على المكالمات أو المحادثات بشكل تلقائي.

عندما يصلك رسائل غير مفهومة من أرقام مجهولة.

استقبال رموز مشفرة على الواتساب الخاص بك.

حماية الواتساب من الاختراق

قم باتباع الخطوات التالية من أجل أن تحمي الواتساب الخاص بك من التجسس: