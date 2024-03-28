هل سيتم تبكير موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة؟؟ وزارة التضامن الاجتماعي تجيب

تصدرت حقيقة تبكير موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة وذلك لرغبة العديد من مستفيدي معاش تكافل وكرامة في صرف المعاش لشهر أبريل قبل حلول عيد الفطر المبارك ومعرفة التاريخ الذي يستحقون فيه استلام المبالغ، وكذلك قيمة الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها سابقًا من قبل رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولهذا سوف نوضح عبر السطور القادمة هل سيتم صرف هذا المعاش قبل العيد أم لا، تابعونا لمعرفة المزيد.

حقيقة تبكير موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024

ووجب التنويه أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تصدر إعلاناً بشأن تقديم موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024 حتى الآن، ومن المقرر أن يتم الصرف في الموعد المعتاد، وهو منتصف الشهر وبالتحديد في اليوم الخامس عشر من الشهر ذات، ويجب التأكيد على أن جميع الأخبار المتداولة حول حقيقة تبكير موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024 غير صحيحة تمامًا، ومن المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل القادم بما يتضمن قيمة الزيادة الجديدة التي تصل نسبتها إلى 15 في المائة، وسيتم ذلك في الموعد الرسمي المعلن مسبقاً من قبل وزارة التضامن الاجتماعي دون أي تعديلات أو تغييرات في المواعيد.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 لشهر أبريل

يستطيع العديد من المواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 لشهر أبريل عبر الموقع الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك بعد التعرف على حقيقة تبكير موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024، وإليك طريقة الاستعلام عن المعاش: