في خطوتين…. رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 والشروط والفئات المستحقة

يسعى عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية الإطلاع على رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، حتى يتمكنوا من إضافة أبنائهم على البطاقة التموينية والاستفادة من الدعم التي تقدمه الحكومة المصرية لملايين المواطنين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الاسر المصرية بسبب غلاء الأسعار ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط اضافة المواليد على البطاقات التموينية والشروط التي أعلنت عنها الوزارة والفئات المتستحقة……

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني لإضافة المواليد على بطاقة التموين، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع العبء من على كاهل المواطن المصري ودعم الأسر الأكثر احتياجاً وسط الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة،وإليكم خطوات الإضافة ….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية .

أو الذهاب إلى موقع “مصر الرقمية“.

يجب إنشاء حساب على المنصة.

ثم ادخل على خدمات “التموين”.

اختر إضافة الأبناء الغير مقيدين تمويناً.

ادخل اسم الإبن المراد اضافته.

كتابة الرقم القومي للإبن.

ثم اختر صلة القرابة”ابن”.

واضغط على أيقونة “تسجيل”.

سوف تظهر رسالة تؤكد تم الاضافة بنجاح.

من هي الفئات المستحقة لإصافة المواليد

وأكد الدكتور”علي المصيلحي” أن الوزارة حددت عدد من الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهي: