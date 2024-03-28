ركز في سؤال وانت تكسب فلوس كثير.. كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

يتساءل الكثيرون عن كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة، حيث اشتهرت مسابقة طائر السعيدة الذي يتم تقديمه على قناة السعيدة اليمنية من خلال الفنانة الإعلامية مايا العبسي للحصول على جائزة قيمه تصل إلى المليون ريال يمني، وسنقدم لكم رابط الاشتراك في المسابقة وخطوات الاشتراك فيها، بالإضافة إلى معرفة تردد قناة السعيدة وموعد إذاعة البرنامج حتى تتم معرفة الأسئلة التي تعرض على المشاهدين لحلها في كل حلقة والفوز بالمسابقة.

شروط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

يجب ان تتوافر عدد من الشروط لدى الشخص الراغب في الاشتراك في المسابقة حتى يفوز بالجوائز القيمة وجاءت هذه الشروط كالاتي:

ينبغي في البداية أن يتحدث المشارك اللغة العربية بطلاقة.

كما يجب أن يكون من الجنسية العربية.

يجب ألا لا يقل عمر المشترك عن 18 سنة.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

يمكنك الاشتراك في مسابقة طائره السعيدة من خلال إتباع عدد من الخطوات وهي كالاتي:

تسجيل الدخول إلى موقع مسابقة طائر السعيدة الرسمي للإجابة على سؤال الحلقة.

يتم الضغط على زر الاشتراك والإجابة على السؤال بشكل صحيح.

ثم إدخال إثم المشارك كاملا.

نقوم بتحديد المحافظة أو المكان التي تعيش فيه.

تردد قناة السعيدة اليمنية لمتابعة مسابقة طاير السعيدة 2024

يمكنك الحصول على تردد قناة السعيدة اليمنية لمتابعة افضل البرامج والمسابقات المفضلة الذي يتم تقديمها خلال شهر رمضان الكريم منها مسابقة طائر السعيده لهذا العام 2024 على هذا التردد وهو كالاتي: