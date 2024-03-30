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استعلم عنها الآن.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة منصة مظلتي في جميع محافظات العراق الوجبة الاخيرة 2024
يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن معرفة خطوات ورابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عنها لكافه الأسر والاشخاص المستحقين التي تتوافر لها الشروط اللازمة لتقديم مبلغ مادي للمستفيدين التي تعاني من صعوبة كبيرة في تغطية احتياجاتها الأساسية من المعيشة، دعونا اليوم نتعرف من خلال هذا الموقع عن خطوات استعلام اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة إلى هؤلاء الأشخاص المستفيدين تابعوا معنا.
خطوات الاستعلام عن دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024
- الذهاب الى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.
- ثم الضغط على قسم الرعاية الاجتماعية.
- منها تحديد أسماء المستفيدين و رقم الوجبة.
- ثم الضغط على مكان السكن.
- يجب بعدها تعبئة جميع بياناتك الشخصية في الخانات المخصصة .
- ثم الضغط على خانة استعلام سيظهر جميع أسماء كشوفات الرعاية الاجتماعية
- عليك الضغط على زر تنزيل حتى تشاهدها جميعا.
- يمكنك تنزيلها على التليفون الخاص بك للاطلاع عليها في أي وقت.
الشروط الواجب توفرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية
- يلزم أن يكون الشخص حاصل على الجنسية العراقية.
- يلزم أن لا يقل سن المتقدم للرعاية الاجتماعية عن 18 عاما .
- ينبغي أن لا تقل عن الأفراد الأسرة عن أربعة أشخاص.
- كما شرط أساسي أن لا يملك المستفيد من الرعاية الاجتماعية أي أصول تجارية باهظة الثمن أو حسابات بنكية أو عقارات او ارضى.
- ينبغي على الشخص المتقدم تجهيز جميع المستندات الوثائق والأوراق المطلوبة لتؤكد حالتها الاجتماعية.
- بالإضافة إلى إحضار تقرير طبي يؤكد حالة الشخص المستفيد الذي يعاني من أي أمراض