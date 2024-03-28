تكنولوجيا
“حتى لو اتسرق منك هترجعه“ تحديث IOS 17 لهواتف آيفون الجديد بمميزات خارقة للطبيعة
تحديث IOS 17
تعتبر شركة آيفون واحدة من الشركات الكبيرة والمعروفة حول العالم والتي تسعى دائما نحو تقديم ما هو أفضل كما أنها تسعى نحو تقديم الراحة لعملائها لذلم أعلنت شركة آيفون عن وجود العديد من التحديثات التي من المقرر إضافتها على جميع الأجهزة الخاصة بها وذلك من أجل التحسين من عمل الهواتف، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.
تحديث هواتف شركة آيفون
قامت الشركة بإجراء العديد من التحديثات المختلفة والتي من أبرزها أن يمكنك الآن تثبيت التطبيقات الخاصة بك خارج متجر التطبيقات آب ستور وذلك تم وفق قرار من قبل الاتحاد الأوروبي، كما أنها قامت أيضا بإضافة ما يقارب نحو 6 آلاف واجهة برمجية جديدة.
مميزات تحديث IOS 17
يجب العلم أن تحديث IOS 17 يعتبر واحد من التحديثات الرائعة والمتميزة وذلك لأنه يضم مجموعة من السمات ومنها:
- تفعيل ميزة الحماية وتلك من الميزات المهمة والتي تساعد في استرجاع الأجهزة المسروقة بكل سهولة.
- قام بتوفير عدد كبير من الرموز التعبيرية المختلفة.
- تم إضافة ميزة تقوم بالتعرف على اللغات المختلفة.
- قامت الشركة بتحديث تطبيق Car Play.
- التحديث الجديد قام بتحديث البودكاست وذلك حتى يقوم التطبيق بتقديم نسخة مكتوبة من المحتوى الذي تتابعه.
- يمكنك الآن استخدام تطبيقات بث الألعاب من خلال أجهزة آيفون.
ما هي الأجهزة التي تدعم تحديث IOS 17؟
يوجد العديد من الأجهزة التي تدعم ذلك التحديث ومنها:
- آيفون 12، آيفون 12 ميني، آيفون 12 برو ماكس.
- آيفون XS، آيفون XS ماكس.
- آيفون 14، آيفون 14 بلس، آيفون 14 برو ماكس.
- آيفون 13، آيفون 13 ميني، آيفون 13 برو ماكس.
- آيفون 11، آيفون 11 بروماكس، آيفون 11 برو.
- آيفون SE.