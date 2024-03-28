“الشؤون الاجتماعية” عرض اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي 2024 عراق

كشوفات الرعاية الاجتماعية، من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، حيث إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها في إطار أن يحصل عليها كافة الأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم المالي، إضافة إلى أن البرنامج يُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة لجميع الأسر الفقيرة والأقل دخلاً، ويمكن الإطلاع على كافة الكشوفات الخاصة بالوجبة الأخيرة عقب صدورها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

عرض كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق

يمكنك الإطلاع على كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تقوم بالتوجه إلى منصة مظلتي الرسمية.

بعد ذلك يُرجى إدخال رمز التحقق المرئي.

القيام بالتوجه إلى الصفحة التالية من المنصة.

وعليه يتم تحديد الوجبة والمحافظة التي ينتمي إليها الشخص المتقدم.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة “بحث”.

ليتم عرض كافة الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق.

عرض كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

تهدف وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، إلى الإعلان عن جميع الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية في أقرب وقت، مما يتمكن جميع المواطنين المتقدمين من معرفة ما إذا تم قبولهم في الوجبة الصادرة أم لا، فضلاً عن أن الوجبات تشمل كافة المحافظات العراقية، في إطار توفير حياة كريمة وملائمة لكافة الأشخاص المتقدمين، وفقًا للشروط والمتطلبات التي تفرضها الوزارة.