“جهز ورقك بسرعة“ موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5 وشروط التسجيل

قامت وزارة الإسكان المصرية بطرح مجموعة من الوحدات السكنية المدعمة والتي يتم منحها للأسر منخفضة الدخل وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على سكن ثابت ومن أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي ولكن يجب العلم أنه يتم توفير الوحدات وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5.

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم فتح باب حجز الوحدات بداية من شهر مارس 2024، ويجب العلم أن أسعار الوحدات تتراوح ما بين 350.000 جنيه وحتى 500.000 جنيه وذلك يتوقف على مساحة الوحدة كما أنه يتم تسديد قيمة الوحدة على شكل أقساط شهرية.

شروط التسجيل في سكن المصريين

قامت وزارة الإسكان المصرية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على السكن الاجتماعي وهي:

يجب أن يتراوح عمر المتقدم من 21 سنة وحتى 51 سنة.

يشترط عدم استفادة المتقدم من أي من الوحدات السكنية التي تقدمها الدولة من قبل.

يجب أن لا يقل راتب المتقدم عن 2700 جنيه ولا يزيد عن 7000 جنيه.

في حالة إذا كان المتقدم من فئة أصحاب المعاشات يجب أن لا يتعدى عمره 75 سنة.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون محل سكن المتقدم الحالي قريب من المدن التي يوجد بها السكن.

المستندات المطلوبة للتقديم على سكن المصريين

يوجد مجموعة من الأوراق التي يجب عليك تقديمها عند التقديم على السكن الاجتماعي وهي: