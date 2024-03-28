الضحك للركب.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 Tom & Jerry.. تردد قناه القط والفار أخر تحديث HD

يمثل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 من أبرز الترددات الهامة التي تزايد البحث عنها خلال وقتنا الحالي، وذلك لأن القناة تحظى بشهرة واسعة جداً في الآونة الأخيرة حيث أصبحت القناة الرائدة في تقديم محتوى طفولي مميزومبتكر، وتعمل بانتظام على بث وإذاعة كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال، مما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات التي تبحث عن محتوى ترفيهي آمن وممتع لأطفال، ويمكن للمهتمين بالقناة معرفة ترددها الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وذلك وفقاً للمعلومات التي سنقدمها في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يمكن استقبال قناة توم وجيري أطفال على النايل سات من خلال إدخال تردد قناة توم وجيري 2024 على النحو التالي:

القمر الصناعي المستخدم لبث قناة توم وجيري هو النايل سات.

التردد الجديد الذي يجب ضبطه لاستقبال القناة هو 11345.

معامل الترميز المستخدم للقناة هو 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

ومن خلال إدخال هذه المعلومات والبيانات، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك للتمتع بمشاهدة برامج قناة توم وجيري بسهولة ودقة عالية.

خطوات استقبال تردد قناة توم وجيري 2024

يمكنك عزيزي المشاهد استقبال تردد قناة توم وجيري 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالتحكم في جهاز الريموت للرسيفر.

انتقل إلى صفحة إعدادات جهاز الرسيفر.

اضغط مباشرة على زر “التثبيت اليدوي”.

قم بإدخال التردد الجديد للقناة.

حدد القمر الصناعي المناسب للقناة.

اضغط مباشرة على زر “بحث”.

سيتم عرض جميع القنوات الفضائية المتاحة لقناة توم وجيري.

اختر التحديث الذي ترغب في تنزيله على جهازك.

وستتمكن من مشاهدة محتوى مميز ومسلي يجلب الضحك والمرح للأطفال.

من خلال هذه الخطوات، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة برامج قناة توم وجيري أطفال على النايل سات بسهولة ويسر.