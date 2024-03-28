مين هما ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 18 ….وموعد عرضه على قناة mbc مصر

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 18، الذي يعد أشهر البرامج التي تعرض خلال شهر رمضان الكريم لما فيه من جو إثارة ومتعة، ويظهر الفنان رامز جلال هذا العام بفكرة جديدة للبرنامج مما جعله محور اهتمام وبحث عدد كبير من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات.

ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 18

وبدأ عدد كبير من المشاهدين خلال الساعات الأخيرة في البحث عن ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 18، وتعلن قناة mbc عن ضحايا رامز جاب من الاخر قبل بداية الحلقة بربع ساعة كنوع من أنواع التشويق والإثارة، إلا أن التوقعات تشير أن الفنان أكرم حسني وشيكو هم ضحايا رامز جلال اليوم، ويحرص رامز على استضافة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام وعدد من الشخصيات العامة.

وشهدت الحلقة الماضية من برنامج راز جاب من الاخر اهتمام ومتابعة عدد كبير من المشاهدين والتي ظهرت فيها الفنان مها أحمد برفقة الفنان فادي خفاجى، والمعروف عنهم أن بينهم مشاكل وصلت إلى أبواب المحاكم بسبب قذف فادي للفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي طلعت على التيك توك، إلا أن رامز استطاع أن يصلح بينهما وجعل فادي يعتذر لمها ولزوجها خلال الحلقة.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 18

حيث يعرض برنامج رامز جاب من الاخر ح 18 على قناة mbc مصر في تمام الساعة 06:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 07:00 مساء بتوقيت السعودية، ويعاد عرض البرنامج في الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت القاهرة، والساعة 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية.