My umbrella ابحث عن اسمك.. كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.. الوجبة الاخيرة المشمولين

أصبحت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 مثار اهتمام العديد من المواطنين بالعراق منذ أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن إطلاق خدمة جديدة تتيح البحث عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في البلاد وفقًا للشروط المحددة من قبل الوزارة، ويمكن الوصول إلى هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصة “مظلتي”، وكانت تهدف الحكومة العراقية إلى دعم العائلات المستحقة للرعاية الاجتماعية خاصةً في ظل المشاكل الاقتصادية التي تواجه العالم في الوقت الراهن.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ومن المتوقع الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الساعات القادمة، ويمكن لجميع المواطنين في العراق الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، ولكن ينبغي توافر مجموعة من المتطلبات التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومنها:

أن يحمل المتقدم للجنسية العراقية فقط ولايمتلك أي جنسية أخرى.

أن يكون المتقدم مقيمًا دائمًا في العراق.

أن يتراوح عمر المتقدم بالنسبة للرجال ما بين 18 و 60 عامًا، وعمر المتقدمة من النساء ما بين 15 و 55 عامًا أثناء تقديم الطلب.

يجب على المتقدم تقديم إثبات يُظهر عدم امتلاكه لأي ممتلكات قيمة.

يتم تقديم الوثائق المطلوبة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحديد الجدارة للاستفادة من هذه المساعدات.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

إذا أردت التحقق من كونك مقبولا ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، فاتبع الخطوات التالية للاستعلام، وهي:

ادخل إلى البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو من خلال منصة “مظلتي”.

اختر “الخدمات الإلكترونية” من الخيارات المتاحة أمامك.

اختر “خدمات الرعاية الاجتماعية”.

حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

وبعد ذلك، انقر على “استعلام”.

ستظهر لك قائمة الأفراد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية بعد اكتمال الإجراء.

لم تتوقف بعد العمليات البحية عبر محرك بحث جوجل على طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة التي طال انتظارهم لها خلال الشهور الماضية، حيث لم تكشف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى الآن على اسماء المشمولين بالوجبة وموعد الصرف النهائي.