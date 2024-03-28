ramiz jab min alakhar الحلقة 18 ضحية رامز جاب من الأخر اليوم..ضيف رامز جلال اليوم الحلقة الثامنة عشر 18 رمضان

ارتفعت مؤشرات البحث عن ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم خلال الساعات الأخيرة وذلك لأن برنامج رامز جلال من أشهر البرامج التي استقطبت العديد من المتابعين خلال الموسم الرمضاني وتصدر قائمة الترندات على جميع منصات التواصل الاجتماعي منذ بداية عرض الحلقة الأولى، حيث يتم عرضه على قناة MBC مصر مباشرة بعد آذان المغرب، ولهذا سوف نوضح عبر الفقرات التالية ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم. الخميس، كما نتطرق إلى ذكر مواعيد عرضه على قناة إم بي سي.

ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم

في صدد حديثنا عن ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم، لابد أن نشير أن فكرة برنامج رامز لهذا العام حول تنفيذ مقالب بين اثنين من المشاهير حيث يتم استهداف أشهر الشخصيات الفنية مثل: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهناك معلومات مؤكدة تشير إلى أن ضيف حلقة اليوم من هذا البرنامج هو الفنان محمد فؤاد، ياسر جلال، ويهدف برنامج رامز جلال إلى التصالح بين الفنانين والرياضيين الذين كانوا في خلاف، ويميز برنامج هذا العام فكرة مختلفة تمامًا عن المقالب التقليدية التي عرف عنها الممثل المصري رامز جلال في السنوات السابقة، حيث يقدم رامز جلال نفسه أمام الضيف فور وصوله إلى موقع التصوير، ويتفق معه على إجراء حلقة حوارية بعيدًا عن العنف والمقالب التقليدية التي كانت معروفة.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الاخر اليوم

وبعد أن أشرنا إلى ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم، نتطرق إلى أن برنامج “رامز جلال” سيتم عرضه مباشرة بعد وقت الإفطار في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، و7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويتم إعادة عرضه في تمام الساعة 1 صباحًا على نفس القناة.

ساعات قليلة ونستقبل الحلقة الثامنة عشر من برنامج رامز جاب من الأخر للفنان المصري رامز جلال والتي يتوقع لها أن تكون حلقة ممتعة ومثيرة مثل الحلقات الماضية التي كان عنوانها الضحك الهيستيري، وقد قدمنا لكم من خلال السطور السابقة موعد الحلقة والضيف المتوقع.