إليكم تردد قناة المصرية الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (آذار 2024)

يبحث الكثير من الأشخاص حالياً عن تردد قناة المصرية الجديد على النايل سات نتيجة للتحول البارز والتغيير الكبير الذي شهدته القناة مؤخراً، حيث حرصت القناة بشكل متزايد على تقديم محتوى متميز يلبي تفضيلات المشاهدين بشكل أفضل، وفي هذا المقال سنقدم لكم تردد قناة المصرية على النايل سات بالإضافة إلى معلومات مفصلة حول القناة، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة المصرية ومحتواها

تأسست قناة المصرية كوسيلة إعلامية عربية مصرية في عام 1960، ومقرها الرئيسي يقع في مبنى التلفزيون المصري “ماسبيرو” بالقاهرة، تبث القناة عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام والمسلسلات والأخبار التي تهم المشاهدين في مصر، وفي الفترة الأخيرة شهدت قناة المصرية سلسلة من التطورات الداخلية، حيث ظهرت وجوه جديدة لتقديم محتواها المتنوع، وبفضل هذه التحديثات برزت القناة بشكل مختلف ومتقدم، مما جعلها أكثر جاذبية للمشاهدين المصريين والعرب.

تتميز قناة المصرية بمجموعة متنوعة من البرامج التي تلبي اهتمامات مختلفة للمشاهدين، فهناك برنامج “بلاتوه” الذي يقدم أحدث الأخبار والمستجدات في مجال الفنون كل خميس بتقديم من محمد السماحي، في حين يتخصص برنامج “كورة كل يوم” في تقديم محتوى رياضي، ويتولى تقديمه الرياضي كريم حسن شحاتة، بينما يركز برنامج “بالهنا” على مناقشة وصفات الطبخ الصحية، ويقدمه كل من منى عبد الغفار، داليا فرج، وسارة حفيظ خلال أيام الأسبوع، ويعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” بتنوعه ويضم مجموعة من الإعلاميين البارعين في تقديمه، وهم: أميرة العقدة، أحمد سمير، تامر شلتوت، وشاهيناز جاويش.

تردد قناة المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “Al Masriyah” مؤخراً، ولكن يمكن مشاهدة قناة المصرية الفضائية عبر التردد التالي:

التردد: 11179

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الترميز: 27500

الجودة: دقة عادية

ويمكن العثور على قناة المصرية الفضائية في قائمة القنوات تحت اسم “Al Masriyah”.