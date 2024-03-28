واتساب الازرق ميزة مذهلة!.. “الأزر احسن من الواتس اب الأصلي”.. طريقة تنزيل أخر تحديث على جميع الأجهزة

واتساب الأزرق هو من أكثر التطبيقات بحثًا في الوقت الحالي، نظرًا لما يتميز به بالعديد من المواصفات والمميزات المختلفة والمذهلة، إضافة إلى التعديلات التي تم إدخالها على هذا التطبيق، ولذا سنوضح لكم في السطور التالية حميع المميزات الخاصة به وطريقة تنزيله على أجهزة الأيفون والأندرويد.

مميزات واتساب الأزرق

هناك بعض المميزات التي يتميز بها واتساب الأزرق عن غيره من التطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعي الأخرى، وفقًا لما يلي:-

في هذا التطبيق يمكنك إخفاء ميزة أخر ظهور وكذلك علامة القراءة والإستلام.

إمكانية حفظ حالات الواتساب والعمل على إعادة مشاركتها مرة أخرى.

توفير بعض السمات المجانية التي تتناسب مع كافة اهتمامات المستخدمين.

إمكانية تخصيص الإشعارات لجميع إشعارات الواتساب بشكل عام.

تغير خلفية التطبيق إلى خلفيات إسلامية.

إتاحة تعديل الرسائل بعد إرسالها.

خطوات تنزيل تطبيق واتساب الأزرق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتنزيل واتساب الأزرق على كافة الأجهزة التي منها الأيفون والأندرويد، وفقًا لما يلي:-