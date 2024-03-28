معلومات تردد قناة عجمان الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (آذار 2024)

تذيع قناة عجمان الجديد على النايل سات مجموعة متنوعة من البرامج، وتتنوع مواضيعها بين الأخبار والفن وغيرها، وتستمد اسمها من إمارة عجمان، إحدى أهم الإمارات التي تضم العديد من المصالح الحكومية والمقار الرئيسية، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة عجمان الفضائية وسنتطرق للمحة عنها وعن برامجها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة عجمان الفضائية وبرامجها

انطلقت قناة عجمان الفضائية في عام 1996، لتكون واحدة من أقدم القنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأسست القناة بغاية تقديم محتوى متميز يختلف عن مضمون القنوات الأخرى في ذلك الزمن، بدأت القناة بتقديم برامج تتناول مواضيع اجتماعية وسياسية، لتتطور لاحقاً وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج في مختلف المجالات، وتمكنت قناة عجمان الفضائية من جذب جمهور كبير بفضل تقديمها لبرامج مميزة يستمتع بها المشاهدين بشكل عام، حققت القناة أعلى نسب المشاهدة منذ بداية بثها عبر الأقمار الصناعية وحتى الوقت الحالي.

تردد قناة عجمان الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “Ajman” في العام الحالي، ولكن يمكن مشاهدة قناة عجمان الفضائية عبر التردد التالي:

التردد: 11258

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الترميز: 27500

الجودة: دقة عالية

ويمكن العثور على قناة عجمان في قائمة القنوات تحت اسم “Ajman”.