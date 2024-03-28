مواصفات هاتف Oppo K11 بمميزات رهيبة واداء راقي
في عالم الهواتف الذكية المتطور باستمرار، تسعى الشركات جاهدة لتقديم أجهزة تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة. وقد نجحت شركة أوبو في تحقيق ذلك من خلال هاتفها الجديد Oppo K11، الذي يجمع بين التصميم الراقي والأداء القوي والميزات الجذابة يمتاز الهاتف بتصميم أنيق وجذاب يلفت الأنظار، مع شاشة كبيرة ذات ألوان نابضة بالحياة توفر تجربة بصرية غامرة. ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 782G ثماني النواة، الذي يضمن أداءً سلسًا وفعالًا، سواء عند تصفح الإنترنت أو تشغيل التطبيقات أو ممارسة الألعاب.
مواصفات هاتف Oppo K11
تسعى شركة ابو جاهدة لتقديم أجهزة تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة. وقد نجحت شركة أوبو في تحقيق ذلك من خلال هاتفها الجديد Oppo K11، الذي يجمع بين التصميم الراقي والأداء القوي والميزات الجذابة ويمتاز الهاتف بتصميم أنيق وجذاب يلفت الأنظار، مع شاشة كبيرة ذات ألوان نابضة بالحياة توفر تجربة بصرية غامرة ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 782G ثماني النواة، الذي يضمن أداءً سلسًا وفعالًا، سواء عند تصفح الإنترنت أو تشغيل التطبيقات أو ممارسة الألعاب.
|المواصفات
|التفاصيل
|المعالج
|Snapdragon 782G ثماني النواة بتكنولوجيا 6 نانو
|التخزين / الرام
|الذاكرة الداخلية 256/512 جيجا بايت
الذاكرة العشوائية 8/12 جيجا رام
|الكاميرا
|الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل
الكاميرا الخلفية ثلاثية 50+8+2 ميجا بيكسل
|الشاشة
|AMOLED بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080×2412 بكسل جودتها +FHD معدل تحديث 120Hz تدعم تقنية +HDR10 مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5
|نظام التشغيل
|أندرويد 13 مع واجهة أوبو ColorOs 13.1
|البطارية
|5000 مللي أمبير
|وسائل الأمان والحماية
|يدعم الهاتف مستشعر البصمة مدمج بالشاشة ويدعم خاصية ال Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه
|خاصية OTG
|يدعم
|خاصية NFC
|يدعم
|الشحن السريع
|يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 100 واط
|منفذ الUSB
|يأتي من نوع Type C 2.0
|ألوان الهاتف
|الرمادي والأزرق