تكنولوجيا

مواصفات هاتف Oppo K11 بمميزات رهيبة واداء راقي

صورة اسماء حسن اسماء حسنمنذ 34 دقيقة
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في عالم الهواتف الذكية المتطور باستمرار، تسعى الشركات جاهدة لتقديم أجهزة تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة. وقد نجحت شركة أوبو في تحقيق ذلك من خلال هاتفها الجديد Oppo K11، الذي يجمع بين التصميم الراقي والأداء القوي والميزات الجذابة يمتاز الهاتف بتصميم أنيق وجذاب يلفت الأنظار، مع شاشة كبيرة ذات ألوان نابضة بالحياة توفر تجربة بصرية غامرة. ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 782G ثماني النواة، الذي يضمن أداءً سلسًا وفعالًا، سواء عند تصفح الإنترنت أو تشغيل التطبيقات أو ممارسة الألعاب.

مواصفات هاتف Oppo K11

تسعى شركة ابو جاهدة لتقديم أجهزة تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة. وقد نجحت شركة أوبو في تحقيق ذلك من خلال هاتفها الجديد Oppo K11، الذي يجمع بين التصميم الراقي والأداء القوي والميزات الجذابة ويمتاز الهاتف بتصميم أنيق وجذاب يلفت الأنظار، مع شاشة كبيرة ذات ألوان نابضة بالحياة توفر تجربة بصرية غامرة ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 782G ثماني النواة، الذي يضمن أداءً سلسًا وفعالًا، سواء عند تصفح الإنترنت أو تشغيل التطبيقات أو ممارسة الألعاب.

المواصفاتالتفاصيل
المعالجSnapdragon 782G ثماني النواة بتكنولوجيا 6 نانو
التخزين / الرامالذاكرة الداخلية 256/512 جيجا بايت
الذاكرة العشوائية 8/12 جيجا رام
الكاميراالكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل
الكاميرا الخلفية ثلاثية 50+8+2 ميجا بيكسل
الشاشةAMOLED بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080×2412 بكسل جودتها +FHD معدل تحديث 120Hz تدعم تقنية +HDR10 مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5
نظام التشغيلأندرويد 13 مع واجهة أوبو ColorOs 13.1
البطارية5000 مللي أمبير
وسائل الأمان والحمايةيدعم الهاتف مستشعر البصمة مدمج بالشاشة ويدعم خاصية ال Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه
خاصية OTGيدعم
خاصية NFCيدعم
الشحن السريعيدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 100 واط
منفذ الUSBيأتي من نوع Type C 2.0
ألوان الهاتفالرمادي والأزرق

 

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صورة اسماء حسن اسماء حسنمنذ 34 دقيقة
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