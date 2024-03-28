جدول امتحانات السادس إعدادي 2024 والثالث المتوسط الدور الأول عبر موقع نتائجنا بالعراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن اعتماد وطرح جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2024 في الدور الأول، وقد تم تحديد موعد بداية ونهاية الاختبارات والتي تنطلق اعتبارا من يوم الأحد 12 مايو 2024 وسوف تبدأ الاختبارات في تمام الساعة الثامنة صباحا وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة، وسوف نستعرض خلال المقال الحالي كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع .

الأن جدول امتحانات السادس إعدادي 2024 والثالث المتوسط الدور الأول بالعراق

تم تحديد جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط في العراق للعام الدراسي 2024 في الدور الأول، حيث ستبدأ الاختبارات كما ذكرنا في الساعة الثامنة صباحًا، ووفقًا للجدول المعلن، فإن تواريخ الاختبارات هي كما يلي:

جدول امتحانات الصف السادس الإعدادي:

– الأحد الموافق، 12 مايو 2024: امتحان التربية الدينية.

– الاثنين، 13 مايو 2024: امتحان اللغة العربية.

– الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024: امتحان اللغة الإنجليزية.

– الأربعاء، 15 مايو 2024: امتحان الرياضيات.

– الخميس، 16 مايو 2024: امتحان الاجتماعيات.

– السبت، 18 مايو 2024: امتحان العلوم.

– الأحد، 19 مايو 2024: امتحان اللغة التركمانية.

جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط

– الأحد، 12 مايو 2024: امتحان التربية الدينية.

– الاثنين، 13 مايو 2024: امتحان اللغة العربية.

– الثلاثاء، 14 مايو 2024: امتحان اللغة الإنجليزية.

– الأربعاء، 15 مايو 2024: امتحان مادة الرياضيات.

– الخميس، 16 مايو 2024: امتحان مادة الاجتماعيات.

– السبت الموافق 18 مايو 2024: امتحان مادة العلوم.

– الأحد، 19 مايو 2024: امتحان مادة اللغة التركمانية.